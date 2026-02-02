我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（2）日公布全明星賽替補名單，丹佛金塊二當家莫瑞（Jamal Murray）終於在職業生涯第10年，首度獲得這份遲來的榮耀。儘管今日對陣同區勁敵雷霆手感低迷僅拿12分，但莫瑞賽後受訪時不僅談到與約基奇（Nikola Jokic）的深厚情誼，更展現極強的好勝心，直言全明星賽不應只是表演，而是要全力以赴的對決。莫瑞自2016年入行以來，一直是金塊隊爭冠的核心拼圖。雖然曾多次在季後賽打出神級表現，但因西區後場競爭激烈，始終與明星賽擦身而過。今年1月甚至曾因全國轉播輪休卻未被罰款，讓美媒認證他並不是「明星球員」而引發討論。如今，隨著場均數據衝上25.8分、7.4助攻的生涯新高，莫瑞終於撕下標籤。對此他謙遜卻充滿鬥志地表示：「我很感激能入選，但我希望能入選NBA最佳陣容，我覺得那才是更高級別、更具實力認證的榮譽。」今年金塊雙核心首度攜手入選明星賽，莫瑞對這段合作關係感到奇妙，「我們共同經歷了太多比賽，積累了深厚的友誼，存在天然的契合度，甚至無需言語就能溝通。我會永遠支持他，他也始終支持著我。」面對即將到來的明星賽，莫瑞顯然不打算只是「走過場」。他在採訪中表示：「我是一個好勝心很強的人。我想上場比賽，希望人們記住我踏上球場就會全力以赴。如果大家都不拼、只當表演賽，我真的會失去興趣，那種情況下我寧願去度假。」莫瑞甚至直言：「我願意打一對一，我很想上場。我知道文班亞馬也會上場」展現出他對於比賽張力的執著，也讓外界期待這屆改制後的「美國 vs 世界隊」能因莫瑞的加入，增加更多拚勁的火花。