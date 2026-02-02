我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）西區迎來強強對決，聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆今（2）日客場挑戰衛冕軍丹佛金塊。儘管面臨嚴重傷兵問題，雷霆仍靠著當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分、13助攻的神級演出，以及奇兵華萊士（Cason Wallace）生涯代表作的7記三分彈，終場以121：111擊潰金塊。此戰過後，雷霆戰績來到39勝11敗，不僅穩居聯盟第一，SGA更寫下追平傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）的史詩級紀錄。雷霆核心SGA此役展現極致的宰制力，全場16投11中，高效砍下34分、13助攻、5籃板、2抄截。這也是他個人連續第120 場例行賽得分達到20分大關，正式追平「上古神獸」張伯倫，並列NBA歷史第二。在與金塊二當家莫瑞（Jamal Murray）的正面交鋒中，SGA可說是完勝；相較於莫瑞手感冰冷僅16投4中，亞歷山大多次在關鍵時刻利用個人能力撕裂金塊防線，帶領球隊在第三節轟出39：30的單節攻勢，徹底奠定勝基。除了SGA的穩定輸出，雷霆小將華萊士（Cason Wallace）無疑是本場最大驚喜。在威廉姆斯（Jalen Williams）等三名主力缺陣的情況下，華萊士臨危受命，全場三分球11投7中，狂砍生涯新高的27分。他在首節與第三節的關鍵三分連發，幾乎讓金塊防線完全崩潰。加上霍姆格倫（Chet Holmgren）在防守端送出3次火鍋，有效干擾了金塊核心約基奇（Nikola Jokic）的發揮，讓這位三屆MVP雖然繳出16分、7籃板、8助攻的準大三元數據，卻也出現多達6次失誤，難以救主。賽後，金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）接受媒體訪問，談到對本場比賽的看法時表示：「身材高大的球員每晚面對的吹判尺度都不盡相同，而身材較為矮小的球員，往往能獲得較為一致的判罰。本場比賽中，SGA獲得了13次罰球機會，但約基奇卻只有 4 次。」明顯對裁判的吹判尺度感到相當不滿。本場比賽雷霆在傷兵滿營的劣勢下展現衛冕冠軍的韌性。這場勝利也讓金塊結束了主場2連勝，排名被稍早獲勝的聖安東尼奧馬刺反超，下滑至西區第三。雷霆目前在前50場比賽中奪下39勝，持續奧市西區。接下來他們將回到主場迎接宿敵馬刺隊的挑戰，這場「西區龍頭 vs. 文班亞馬」的對決，預計將再次引爆收視話題。