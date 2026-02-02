我是廣告 請繼續往下閱讀

敵不過「瘦瘦針」與路跑的人氣

近年用「瘦瘦針」藥物輔助減重的方式，快速掀起一波熱潮，就連韓國也不例外。不過許多人在使用「瘦瘦針」減重後，認為不需要在汗流浹背運動也能瘦，便漸漸不去健身房。隨著前往健身房的人數減少，曾一度被視為減肥象徵的「健美、增肌」運動的人氣逐漸消退，韓國全國健身房的倒閉數量正迅速增加，光是今年一月，就有70家健身房倒閉。根據東亞日報報導，近來韓國健身風潮正在衰退當中，「健美、增肌」運動的人氣逐漸消退。一名居住在首爾江南區的上班族李先生受訪時就坦言：「我決定不再續約健身房了。」他放棄健身的關鍵原因，就是市面熱銷的瘦瘦針「猛健樂」（Mounjaro），這是現在風靡各國的皮下注射劑，具備GLP-1與GIP雙重作用機制，臨床顯示可快速減少體重。李先生表示：「健身房一年會費要90萬韓元（約台幣1.9萬元），加上每堂7至8萬韓元、每週兩次的私人教練課，一個月就要花掉數十萬韓元。相比之下，每個月花30至40萬韓元（約台幣6千至8千元）開處方藥猛健樂，我覺得是更有效率的減肥方式。」隨著前往健身房的人數減少，韓國全國健身房的倒閉數量正迅速增加。據行政安全部地方行政許可數據，每年1月歇業的體能訓練場（健身房）數量顯示，今年1月共有70家歇業，創下近5年來新高。一般而言，年初因新年新希望，向來是健身房報名需求最旺盛的時期，但今年歇業的健身房卻比往年更多。健身房歇業數量從2022年的323家，增加到2024年的570家，去年則為562家。通常年初被視為「新年願望」帶動健身房註冊需求最旺盛的時期，但今年關門的店家卻比往年更多。數據顯示，健身房倒閉數量從2022年的323家，增加到2024年的570家，去年則為562家。隨著倒閉潮湧現，消費者糾紛也隨之增加。許多案例是消費者在支付長期會員費後，健身房突然倒閉導致無法退款，或是業者在未充分告知倒閉事實的情況下便停止營業。分析指出，健身房倒閉增加的背後，是運動與減肥趨勢的改變。業界內外普遍認為，可替代運動進行體重管理的藥物大眾化產生了巨大影響。繼2024年10月肥胖治療藥物「週纖達」（Wegovy）上市後，2025年8月 「猛健樂」也隨之推出。各大社群媒體上出現了大量透過這些藥物成功減重的評價。週纖達和猛健樂均為注射型藥物，透過讓大腦產生飽足感來減少食物攝取，進而達到減重效果。儘管醫療界因擔心副作用而建議應謹慎開立處方，但由於對減重效果的期待極高，實際上不論是否必要，尋求處方的需求正迅速增長。特別是口碑極佳的猛健樂從今年年初開始就出現了供不應求的現象。此外，消費者對運動看法的改變也加劇了健身房的危機。過去，運動常被視為為了減重或打造好身材而必須忍耐的過程；但近來，越來越多人將運動視為可以享受的興趣，以年輕族群為中心更興起了戶外跑步潮，在室內獨自健身的需求減少。仁荷大學消費者學系教授李恩熙指出：「消費者的運動觀念正在改變，但健身房未能進化成能有趣享受運動的空間。同時，部分業者過度推銷私人教練課，導致消費者疲勞感增加，這也對健身房人氣下滑產生了影響。」