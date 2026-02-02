金州勇士要得到「希臘怪胎」，現在已經進入到最後階段的角力。根據美國媒體《ClutchPoints》最新報導，若密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在2月5日交易截止日前被送走，金州勇士（Golden State Warriors）將是唯一可能的下家。隨著截止日進入最後72小時倒數，這筆足以撼動聯盟版圖的超級交易案已進入衝刺階段。
這3天是關鍵！勇士成交易截止日前唯一選擇
根據《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel於2月2日發布的最新報導指出，目前聯盟內部的共識相當明確：「如果阿德托昆博（Antetokounmpo）在現在（截止日前）被交易，對象只會是金州勇士（Warriors）。」
席格（Siegel）強調，雖然休賽季交易的可能性依然存在，因為公鹿（Bucks）屆時可能獲得更多資產，但勇士（Warriors）目前的報價已極具競爭力。他在報導中直言：「如果這筆交易發生，最早可能會在周三（美國時間，2月4日）晚上敲定。」
公鹿索要新星與大量選秀權
消息人士透露，密爾瓦基公鹿對於交易這位兩屆MVP（Most Valuable Player）的要價非常堅定，他們正尋求以下回報：頂級年輕天賦，希望能得到那些尚未被徹底開發的潛力球星。另外當然就是選秀權紅利，要求大量未來的首輪選秀權與選秀互換權（Pick swaps）。目前有意願又能同時兼顧這兩點的只有勇士。
勇士為了把握史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末期，據傳已展現極高誠意。目前的潛在籌碼可能包含：4個首輪選秀權和3個首輪選秀互換權、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕新秀，以及為了薪資配平而加入的格林（Draymond Green）或透過第三方球隊運作。
目前公鹿的戰績僅18勝28敗，排名東區第12位。隨著阿德托昆博近期因小腿傷勢缺陣，球隊在失去他的情況下表現慘淡。雖然公鹿高層並不急於在本週扣下扳機，但若勇士能提供令其無法拒絕的包裹，那他降臨灣區和柯瑞（Stephen Curry）的夢幻組合極有可能在未來3天內成真。
未來72小時將是決定勇士是否能成功爭奪到這位超級球星的最後機會。一旦錯過2月5日的期限，這場追逐戰將延續至今年夏天。
消息來源：Brett Siegel
