法務部調查局在2026年春節前發動「金融掃黑專案」，一個月內在全國查獲215件詐欺、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等7輛名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等，不法所得達1億496萬元。其中，台北市調處偵辦一起日本博弈集團在台洗錢案，查出我國傅姓男子成立多間人頭公司，協助賭場客服業務，並以假交易洗錢逾61億元，手法如同太子集團案，全案由台北地檢署偵辦中。調查局發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為洗錢工具，先利用人頭設立或取得公司或商號，再變更負責人及開通企業帳戶，假冒商業交易需求設定高額網路交易額度，透過多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，掩飾金流來源與去向。其中，日本博弈集團在台非法洗錢案，宛如太子集團洗錢案翻版。據了解，日本博弈集團與傅男合謀，共同經營賭場水房、跨國博弈客服及洗錢業務，在台設立6間人頭公司，並招募精通中文、日文的人員，擔任賭場的財務、客服等員工，負責賭場出入金管理、賭金移轉、系統維護、網頁設計等業務，與太子集團洗錢案手法極為相似。此外，日本博弈集團更以廣告費、行銷費、網路服務費等名目，與在台人頭公司簽約假合約，實際無商品、無對價，將博弈不法所得自日本匯入台灣，製造正常商業往來假象，規避國稅局查核。資金進入台灣後，傅男等人再購買USDT等加密貨幣或提領現金出境，層層斷點掩飾金流。全案是台北市調處在偵辦另一起詐團案件時，發現加密貨幣金流異常，加上溯源追出日本博弈集團涉將台作為洗錢中繼站，目前清查洗錢金額達61億餘元，查扣2億元不法所得，包括房地產、人頭公司交易帳戶、泰達幣等，現由台北地檢署持續偵辦中。調查局指出，近年跨境經濟犯罪猖獗，不法犯罪集團利用台灣通訊及金融交易便利性，不斷變換犯罪工具及手段，除透過傳統通訊、金融服務，更結合電信網路、虛擬資產、第三方支付誘騙被害人、遂行洗錢目的，呼籲民眾審慎判斷投資訊息，勿因小額報酬或人情，擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯。