隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與洛杉磯湖人的合約即將進入最後階段，關於這位41歲傳奇球星「最後一舞」的去向再度引發熱議。上一場，詹姆斯率領湖人作客紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG），這場比賽不僅是他第22度入選全明星賽的慶祝之夜，更被紐約媒體視為他向這座「籃球聖地」告別的潛在節點。《紐約郵報》也在賽後發文，直言當年詹姆斯選擇湖人、不選尼克是個錯誤，否則他可能有更好的成就。
紐媒開砲：2018年選擇湖人是個錯誤？
《紐約郵報》（New York Post）記者Stefan Bondy在一篇評論中語出驚人地指出，詹姆斯在2018年以自由球員身分加盟湖人可能是一個錯誤。Bondy認為，雖然當時尼克的球隊狀況並不在考慮範圍內，但詹姆斯若當時選擇其他更具競爭潛力的球隊，或許能在職業生涯晚期創造出比目前更輝煌且深刻的個人傳奇。
與此同時，《The Athletic》名記者Ian O'Connor也公開呼籲，詹姆斯下賽季應該認真考慮加盟尼克。O'Connor分析，以詹姆斯目前仍維持的高水準競技狀態，若能帶領這支久旱逢甘霖的紐約軍團奪冠，其歷史地位將會達到另一個前所未有的高度。
詹姆斯（James）感性表態 MSG始終是籃球聖地
賽後談到在紐約打球的意義，詹姆斯顯得相當感性。他表示：「這代表了一切。紐約是籃球的聖地，而麥迪遜廣場花園（MSG）更是無可取代的。無數偉大的球員、藝人、演員都曾踏上這塊地板，我希望自己也能在它的歷史足跡中留下一點微小的貢獻。」
對於41歲的年紀與未來的合約，詹姆斯（James）也坦言：「一切終有結束的一天。無論何時到來，我都會想念在這些標誌性場館打球的日子。這一段旅程在麥迪遜廣場花園（MSG）留下的印記，永遠在我的心中佔有一席之地。」
唐西奇已成為湖人新領袖
在湖人陣營方面，週日正逢盧卡唐西奇（Luka Doncic）加盟湖人滿一周年。這位年輕巨星如今已進化為球隊的中流砥柱，在對陣尼克的比賽中狂砍30分、15籃板與8助攻。唐西奇對球隊前景充滿信心，直言：「我們正處於正確的位置，雖然還有工作要做，但我相信這是一個偉大的團體。」
至於湖人的戰力缺口，總教練雷迪克（JJ Redick）證實，因左小腿拉傷缺席19場比賽的里夫斯（Austin Reaves）已接近回歸，最快可能在週二對陣布魯克林籃網（Nets）時上場，但前提是球員必須感到「100%自信」。
消息來源：紐約郵報、The Athletic
