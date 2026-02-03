金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的膝蓋傷勢有了最新進展。根據NBC報導，這位37歲的傳奇後衛在經歷MRI檢查後，確定因右膝傷勢將缺席明（4）日對陣費城76人的比賽。柯瑞目前的情況是得到「髕骨股骨疼痛症候群（patellofemoral pain syndrome）」，即俗稱的「跑者膝」。
柯瑞傷病診斷結果：跑者膝
柯瑞是在上周對陣底特律活塞的比賽中，再度加劇了一週前出現的右膝不適。根據《NBC Sports Bay Area》記者蒙特普爾（Monte Poole）的消息，柯瑞週六接受了核磁共振（MRI）檢查，結果顯示並無結構性損傷，但被診斷為「髕骨股骨疼痛症候群（patellofemoral pain syndrome）」。
勇士教頭史蒂夫科爾（Steve Kerr）近期受訪時表示，目前柯瑞被列入每日觀察名單（Day-to-day），具體歸期將由運動醫學主管瑞克謝萊布里尼（Rick Celebrini）決定。「只要瑞克告訴我他可以打，他就會上場，」柯爾說道，「他們每天都在進行治療與復健，但我現在還沒有確切的答案。」
勇士傷兵名單彙整
除了柯瑞外，勇士隊目前還面臨多名主力傷缺的困擾，包括庫明加（Jonathan Kuminga），他受到左膝骨挫傷影響，週二將是他連續第5場缺席比賽。塞斯柯瑞（Seth Curry）因坐骨神經刺激傷勢，目前雖已恢復場上訓練，但預計還將缺席至少兩周後再進行評估。
隨著吉米巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶報銷，柯瑞的健康狀況對目前排名西區第8的勇士隊而言，無疑是能否守住季後賽門票的關鍵。
什麼是「跑者膝」？
跑者膝（Runner's Knee），在醫學上正式名稱為「髕股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome, PFPS）」。這並非單一的結構性損傷，而是一種因過度使用、運動強度突然增加或生理結構失衡導致的綜合症狀。
其核心原理在於膝蓋前方的「髕骨（俗稱菠蘿蓋）」在屈伸活動時，未能沿著大腿骨的溝槽平穩滑動，進而產生異常摩擦，導致周邊軟組織發炎或軟骨磨損。常見症狀包括：
▪️隱隱作痛： 疼痛感通常位於膝蓋前方或髕骨周圍，且難以指認確切的痛點。
▪️活動受限： 在進行上下樓梯、深蹲或長時間屈膝坐著（如看電影、坐飛機）後，疼痛感會明顯加劇。
▪️異常聲響： 膝蓋彎曲時可能伴隨「喀喀」的摩擦聲或卡住的感覺。
對於像柯瑞（Stephen Curry）這類需要大量急停、切入與跳投的頂尖運動員，核心肌群的疲勞或大腿肌肉張力不均，往往是誘發「跑者膝」的主因。雖然這類傷病通常不需手術，但若不經由適當的休息與復健強化臀肌、核心，極易轉為慢性問題，影響場上爆發力。
消息來源：NBC
