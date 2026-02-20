我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁立友（如圖）發片沒紅，讓他一度失志，愧疚說：「沒辦法賺錢回來孝順爸媽。」（圖／豪記唱片提供）

▲翁立友（如圖）簽進豪記唱片後，憑著專輯《媽媽的背影》走紅，並有著〈堅持〉、〈我問天〉、〈我愛你〉等代表作。（圖／民視提供）

不少藝人曾做過各種不同的工作，ㄓㄢ歲金曲歌王翁立友曾提到，自己早期參加歌唱選秀節目，沒想到鍛羽而歸，連名次都沒拿到就被淘汰，當完兵後更一度失志，決定退出歌壇，回到彰化老家賣保險，還兼差批貨賣大閘蟹。在因緣際會下，翁立友才重拾麥克風，並以〈堅持〉、〈送行〉等歌曲，走紅大街小巷，並於2009年奪下金曲獎「最佳台語男歌手獎」。翁立友從小就有音樂天分，爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷，他說：「1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法。」翁立友長大後圓夢出道，但演藝之路並不順遂，他參加歌唱選秀節目落敗，雖仍被簽進唱片公司，不過推出首張個人專輯未受親睞。遇上事業低潮，翁立友後來決定回到老家彰化拉保險，還兼差批貨賣大閘蟹，失志酗酒，因而沉寂了數年。他回想那段過往說：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆。」翁立友表示自己當時不快樂，因緣際會遇到了同樣是歌唱比賽出身的葉勝欽，他質問：「幹嘛騙自己，做不開心的事。」於是翁立友決定重拾麥克風，拖著卡拉OK車，白天在市場、晚上在夜市到處唱。2003年，蔡小虎偶然聽到翁立友在歌唱節目上演出，對於他的聲音頗感興趣，本想直接簽下他當藝人，但後來還是決定把他推薦給豪記唱片，憑著專輯《媽媽的背影》走紅，並有著〈堅持〉、〈我問天〉、〈我愛你〉等代表作，2009年翁立友以專輯《行棋》奪下金曲獎最佳台語男歌手獎。