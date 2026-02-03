我是廣告 請繼續往下閱讀

▲灰狼目前是西區爭奪字母哥最積極的球隊，試圖在安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰期打造爭冠陣容。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入倒數72小時，密爾瓦基公鹿超級球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的去向已成為聯盟焦點。根據ESPN名記者Brian Windhorst報導，明尼蘇達灰狼正展現出極強的侵略性，成為金州勇士在西區爭奪字母哥的最大威脅。Windhorst指出，灰狼目前是西區爭奪字母哥最積極的球隊，試圖在安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）的巔峰期打造爭冠陣容。儘管灰狼手中缺乏可直接交易的首輪選秀權，但他們正積極尋求三方甚至四方球隊的協助。灰狼的策略是將隊內優質球員送往第三方球隊，藉此為公鹿換回渴望的選秀權資產。目前傳出的潛在交易框架包括送出朱利葉斯·蘭德爾（Julius Randle）、防守大鎖傑登·麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、潛力新秀羅伯·迪林漢姆（Rob Dillingham）以及多個年份的選秀權互換權。在字母哥的爭奪戰中，勇士與熱火同樣被視為有力競爭者。然而，勇士的局勢略顯複雜，他們雖然擁有大量首輪籤作為籌碼，但陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）近期遭遇十字韌帶（ACL）撕裂賽季報銷。內部消息指出，勇士無意在交易中送走巴特勒，這意味著若要完成交易，效力球隊14年的老將卓雷蒙-格林（Draymond Green）極可能被納入包薪資配平。熱火能提供如泰勒·希羅（Tyler Herro）與凱萊爾·韋爾（Kel'el Ware）等年輕戰力。Windhorst特別提到，紐約尼克目前並未展現出爭奪字母哥的積極度，主因是制服組相當滿意現有的陣容深度。本賽季至今，字母哥場均貢獻28.0分10.0籃板5.6助攻，投籃命中率高達64.5%。儘管他目前因小腿拉傷缺陣，但其統治力無庸置疑。據傳字母哥本人對與愛德華茲搭檔深感興趣，這對灰狼來說是極大的招募優勢。若這筆「豪賭式」交易達成，灰狼將組成愛德華茲、字母哥與戈貝爾（Rudy Gobert）的禁區長城三巨頭。這不僅是戰力跳躍，更是灰狼向全聯盟宣告「現在就要奪冠」的終極決心。NBA分析師Enzo Flojo認為，灰狼的提議並非數量上的堆疊，而是質量與潛力的精準打擊。麥克丹尼爾斯是公鹿重建防守體系所需的基石，而迪林漢姆則能補足後場創造力。