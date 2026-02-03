夏洛特黃蜂今（3）日在主場「光譜中心」上演驚天大逆轉。儘管上半場一度落後高達22分，但在明星後衛「三球」拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）帶血奮戰的激勵下，黃蜂下半場展現窒息式防守，最終以102：95擊退紐奧良鵜鶘。這場勝利不僅讓黃蜂取得近期7連勝，更追平了自2004-05賽季以來的最長連勝紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鮑爾血染賽場　領軍吹響反攻號角

比賽首節發生驚險插曲，鮑爾在一次救球過程中，意外與自家總教練查爾斯-李（Charles Lee）發生頭部激烈碰撞，導致眼角受傷流血一度退場治療。然而，這道傷口並未澆熄他的鬥志，鮑爾回歸後全場狂飆24分8籃板5助攻，且當他在場時，球隊淨勝分高達+24。

黃蜂總教練查爾斯·李賽後開玩笑地向弟子道歉：「當時我以為球要出界了，想幫忙接住，結果我們撞在一起。這顯示了鮑爾的競爭心與成長，他受了傷、縫補好，然後立刻重返戰場帶領球隊。」

黃蜂窒息式防守　下半場僅讓對手拿31分

黃蜂上半場防線崩潰，一度以34：56大幅落後。但進入下半場後，黃蜂脫胎換骨，特別是第三節與第四節分別僅讓鵜鶘拿到18分與13分。鵜鶘在比賽最後24分鐘的命中率被壓制到僅剩26%（38投10中）。

此外，黃蜂在籃板球戰場上以59：34徹底統治比賽。除了鮑爾表現出色，新秀康-克努佩爾（Kon Knueppel）貢獻17分9籃板，而傷癒復出的格蘭特-威廉斯（Grant Williams）也繳出賽季代表作，板凳出發貢獻16分9籃板，在禁區防守端給予錫安-威廉森（Zion Williamson）極大壓力。

黃蜂克服22分落後逆轉勝，追平隊史第5大逆轉紀錄，7連勝追平2016年3月紀錄，也是自2004年以來最長紀錄。球隊末節僅丟13分，創下黃蜂本季單節失分新低。

黃蜂衝擊季後賽　距離老鷹僅半場勝差

憑藉這波強勢的7連勝，黃蜂目前的戰績來到23勝28負，與東區第10名的亞特蘭大老鷹僅剩0.5場勝差，正式踏入附加賽的激烈爭奪區。格蘭特-威廉斯賽後表示：「我們現在不需去想連勝紀錄，而是專注於眼前的每一場比賽。身為職業球員，你必須渴望接受對手想終結我們紀錄的挑戰。」

黃蜂將於周四（2月5日）客場挑戰休斯頓火箭，尋求自2004年以來首次在休斯頓取得連勝，並力拚將連勝紀錄推向新高。


更多NBA相關新聞：

影／印城最準射手是誰？溜馬先生自認第三　克拉克神回應全場笑翻

弗拉格過譽？名宿馬許本狠酸「漏洞百出」：他明年選秀只能排第6

NBA／美媒爆熱火「7換1」梭哈字母哥　赫洛＋威金斯＋5選秀籤全送

相關新聞

NBA／勇士最大對手現身！灰狼積極交易字母哥　願出蘭德爾和傑登

NBA／勇士今夏可組4巨頭！格林交易字母哥後回歸　巴特勒也可留隊

NBA／勇士糟了！柯瑞MRI診斷得到「跑者膝」　確定缺陣對76人比賽

NBA／勇士交易灰熊64億神鋒方案！字母哥備胎現身　6換1搶3D內線