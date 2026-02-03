我是廣告 請繼續往下閱讀

字母哥可能根本不想去勇士

一是接手一支「養老院」球隊，二是步上KD的後塵，成為灣區奪冠失敗的頭號替罪羊。

▲字母哥若加盟勇士，可能步上KD的後塵，成為灣區奪冠失敗的頭號替罪羊。（圖／美聯社／達志影像）

▲若無法奪冠，外界不會責怪37歲的老柯瑞，罵名將全數落在「空降卻無法帶隊」的字母哥身上。（圖／美聯社／達志影像）

勇士的陣容老化問題已到了無法忽視的地步