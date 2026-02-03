我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入最後倒數，金州勇士正處於風暴中心。由於球隊正傾力追逐公鹿巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），功勳老將「嘴綠」德雷蒙德·格林（Draymond Green）是否會被納入交易籌碼成為外界焦點。對此，勇士主帥史蒂夫·科爾（Steve Kerr）今日接受採訪，正面回應了這份令人窒息的焦慮感。面對格林可能穿上其他球隊球衣的傳聞，科爾顯得相當感性。他坦言已經與格林私下談過，並給予這位四冠功臣極高的評價。「我和格林談過了。我覺得對他來說最棘手的是，這裡是他唯一熟悉的地方。總有一天，他會在球館外擁有一座雕像。他現在的處境確實非常奇怪，因為在他整個職業生涯中，他從未真正考慮過穿上其他球隊的球衣。他從未經歷過這種情況，這肯定一直縈繞在他的心頭。」科爾如此說道。這番「雕像論」被視為對格林歷史地位的肯定，但也反映出在爭冠大計與球員忠誠之間，勇士制服組正面臨史上最艱難的抉擇。除了格林的動向，科爾也坦言吉米-巴特勒（Jimmy Butler）的ACL傷勢徹底打亂了球隊節奏，讓交易截止日前的氣氛變得格外沉重。科爾指出，今年隊裡很多人都很緊張，感覺與往年截然不同。他表示：「現在吉米受傷了，情況變得很棘手，大家都措手不及。今年情況更複雜，可能性也更多。」在這種動盪時刻，柯瑞、格林、霍福德與希爾德等有經驗的老將正努力安撫年輕球員，向他們解釋聯盟的運作規則，但科爾直言：「這個階段並不輕鬆。」隨著巴特勒倒下，此前要求交易的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）處境大翻轉。科爾明確表示，如果最終庫明加留在隊中，輪換大門將為他敞開，「我希望他能回來。」科爾強調，身為教練他會專注於場上的調整，特別是在巴特勒缺陣的情況下，球隊將更加強調進攻節奏與二次進攻機會。