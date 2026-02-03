我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（3）日作客印第安那驚險地踢館成功。由於大哥杜蘭特（Kevin Durant）因日前交手達拉斯獨行俠時意外踩到一名球迷導致腳踝扭傷，本場比賽只能作壁上觀。而火箭在少了杜蘭特場均26.2分的火力挹注下，整場比賽打得相當艱辛，最終靠著申京（Alperen Şengün）39分16籃板的超狂數據帶領下，終場以118：114擊敗溜馬。在這場比賽前，本賽季杜蘭特僅因個人原因缺席了11月份的兩場比賽，這是他第一次因傷缺陣。而火箭隊近期可說是飽受傷兵困擾，中鋒亞當斯（Steven Adams）日前才因左腳踝接受手術，本季確定無法回歸，這對開季前就已經少了當家主控范弗利特（Fred VanVleet）的火箭隊來說，要衝擊冠軍金盃無疑是難上加難。如今當家球星杜蘭特也因傷需要休戰，這對目前排名西區第四的火箭可說是一大警訊。NBA明星賽陣容評選標準一直以來都備受討論，其中溜馬當家球星西亞卡姆（Pascal Siakam）再度入選，讓不少球迷感到意外，其爭議並非來自其個人實力，而是溜馬本季僅打出13勝36敗的低迷戰績，始終在東區後段徘徊，使得西亞卡姆的明星賽資格遭到外界質疑。然而，西亞卡姆本身依舊繳出場均23.8分的優異成績單，或許也因此讓他獲得評選團的青睞。不過在今日面對火箭的比賽當中，西亞卡姆再度空砍27分，無奈球隊依舊無法贏球，這或許會讓球迷持續用放大鏡檢視他的場上影響力。