克斯分析：「公牛陣中有8名球員身背到期合約（Expiring Contracts），包括N.弗切維奇（Nikola Vucevic）與K.赫爾特（Kevin Huerter）等人，此外還有年輕核心J.吉迪（Josh Giddey）以及未來7年內的4枚首輪籤。」

▲「字母哥」阿德托昆博交易傳聞完整時間線。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

NBA交易截止日進入最後倒數，密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）球星「字母哥」G.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留成為全聯盟關注焦點。公鹿戰績持續低迷，除了原本熱門的紐約尼克（New York Knicks）等大城市球隊外，根據美媒最新分析，NBA美國職籃（National Basketball Association）ESPN薪資專家B.馬克斯（Bobby Marks）指出，公牛隊擁有的獨特資產配置，讓他們有資本進行一場豪賭。馬馬克斯進一步解釋公牛的策略類似於「內部招募（In-house recruiting）」。根據預測，明年薪資上限約為1.66億美元，公牛在清出大量空間後將擁有約8000萬美元的薪資空間，足以直接裸簽或續約安戴托昆波。這種策略在於先透過交易得到他，再利用半個賽季的時間說服他留下。馬克斯以自身經歷為例：「這就像當年我在紐澤西籃網時交易來D.威廉斯（Deron Williams）一樣。當時我們沒有任何他會留下的保證，這絕對是高風險的交易，可能會讓你付出慘痛代價，但也可能獲得巨大回報。」另一支令人意外的球隊是波特蘭拓荒者。根據《Bleacher Report》記者J.費雪（Jake Fischer）的消息，拓荒者正試圖將安戴托昆波帶到波特蘭，與其前隊友D.里拉德（Damian Lillard）聯手。「里拉德一直在幕後試圖促成這件事，而他的另一位前隊友J.哈勒戴（Jrue Holiday）目前也效力於拓荒者，」費雪指出。除了主打昔日戰友的信任與舒適圈，拓荒者手中握有公鹿最想拿回的資產，公鹿2028年至2030年的首輪選秀權與互換權（來自當年的里拉德交易案）。這讓拓荒者在談判桌上擁有獨特的槓桿，因為對於即將進入重建的公鹿來說，拿回自己的選秀權以進行坦擺（Tanking）至關重要。這場「字母哥爭奪戰」的主旋律已轉向「風險管理」。對於公牛與拓荒者這類非傳統大市場球隊而言，這是一場可能賠上球隊未來時間軸的豪賭，但也許是他們翻身成為爭冠勁旅的唯一機會。