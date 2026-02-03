我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）曼菲斯灰熊迎戰明尼蘇達灰狼在主場復仇成功！兩隊才剛在週日交手過，當時灰熊慘敗，但此役灰熊展現截然不同的外線手感，靠著「JJJ」J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下30分，以及替補控衛T.傑若米（Ty Jerome）挹注19分，灰熊一度在下半場建立起20分的領先優勢，最終以137：128擊退灰狼。這場勝利不僅幫助灰熊終止了近期6連敗低潮，也斬斷了灰狼的4連勝氣勢。這場比賽是雙方連續兩場對決的第二戰，首回合灰狼以131：114大勝，當時灰熊開賽前18次三分球出手僅命中1球，手感極度冰冷。不過灰熊今脫胎換骨，找回準星，上半場三分球15投8中，利用精準的長程火砲一度取得14分領先，半場打完以66：58領先灰狼。比賽進入關鍵的第四節前，灰熊已取得98：86的領先優勢。決勝節開局，灰熊前4次出手彈無虛發，包含3記三分球，瞬間將比分拉開至109：89，取得全場最大的20分領先。儘管灰狼在D.迪文森佐（Donte DiVincenzo）單節獨拿13分與「蟻人」A.愛德華茲（Anthony Edwards）的帶領下試圖反撲，但灰熊始終穩住陣腳，未讓對手將分差縮小至9分以內，成功守住主場勝利。灰狼方面，當家球星愛德華茲全場表現神勇，狂飆全場最高的39分外帶7籃板；J.麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也貢獻了29分，板凳出發的迪文森佐則有21分進帳（其中13分集中在第四節）。雖然進攻端火力旺盛，但防守端無法限制灰熊的多點開花成為敗因。灰熊此役除了傑克森與傑若米表現出色外，新秀J.威爾斯（Jaylen Wells）攻下18分，C.史賓瑟（Cam Spencer）與V.威廉斯二世（Vince Williams Jr.）也各貢獻16分，團隊攻勢流暢，成功在主場扳回一城。