▲金州勇士隊正傾力追逐公鹿巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），功勳老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）是否會被納入交易籌碼成為外界焦點。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA交易截止日進入倒數，圍繞揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易風暴持續延燒，金州勇士隊幾乎成為傳聞中心。在各種版本滿天飛之際，勇士老將卓雷蒙．格林（Draymond Green）選擇親自出面，用最直接的方式回應與自己相關的「離隊計畫」。一則在網路瘋傳的說法指出，格林願意被交易到密爾瓦基公鹿隊換取安戴托昆波，前提是能在今夏再以自由球員身分回鍋勇士。該消息甚至被歸因於資深NBA美國職籃（National Basketball Association）記者布雷特．席格爾（Brett Siegel），引發球迷熱議。對此，格林直接在社群平台Threads看到相關貼文後，親自留言回擊。隨著截止日逼近，格林確實被放在多個假想交易包裹中。聯盟傳聞指出，若勇士全力追逐安戴托昆波，格林、吉米．巴特勒（Jimmy Butler）與喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）都有可能成為配平薪資與換取戰力的關鍵籌碼。即便總管麥克．鄧利維（Mike Dunleavy）對外始終保持謹慎態度，但聯盟內部普遍認為，除了史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）之外，勇士名單上並不存在真正的「非賣品」。格林本人也坦言，這段時間的流言確實帶來壓力。由於勇士若要完成重量級交易，勢必需要他或巴特勒的合約金額搭配庫明加，讓他的名字始終被推向風口浪尖。格林這次用玩笑方式回應傳聞，被外界解讀為對交易氛圍的某種厭倦。他的反應，也呼應了近期在自己Podcast中的談話。當時他直言，整個環境讓人感到壓力不小，「說實話，這是一段很艱難的時間，壓力真的很高。」不過，在稍早對上底特律活塞隊的比賽後，格林面對媒體詢問字母哥相關傳聞時，態度反而顯得從容。他表示，自己已在勇士待了14年，沒有理由天天擔心離隊，「如果真的被交易，那也是生意的一部分，但我不會因此失眠，我昨晚睡得很好。」回顧過往，勇士也曾歷經類似混亂局面。2023年，加里．佩頓二世（Gary Payton II）原本被交易，卻因體檢未過最終回鍋，當時就曾引發一陣騷動。只是這一次，安戴托昆波的等級與影響力，讓整個傳聞規模更加失控。至少就目前而言，格林已用實際行動表明立場。在球隊正式做出決定之前，他選擇留在灣區、繼續備戰，而不是被流言牽著走。至於電話什麼時候會響，仍是交易截止日前，勇士與聯盟共同屏息以待的最大變數。