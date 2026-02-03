我是廣告 請繼續往下閱讀

魯（Tyronn Lue）對外說明，哈登是因私人因素暫時離隊，與交易談判並無直接關聯。期間，哈登曾現身母校亞利桑那州立大學觀戰，隨後快艇作客鳳凰城對上太陽隊時，也未隨隊出賽。

進階數據顯示，只要哈登在場，快艇每百回合進攻效率可提升近12分，在聯盟控衛中位居前段班。只是受限於史提普規則，快艇可動用的首輪選秀權僅剩2030與2032年，另有2031年互換權，籌碼彈性有限。

NBA交易截止日進入最後倒數，聯盟再度傳出重量級後場互換評估。消息指出，這筆交易若成真，將是兩名前NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星後衛的直接對換。36歲的哈登本季扛起快艇進攻重任，場均出賽35.4分鐘，繳出25.4分、8.1助攻、4.8籃板的高負載數據，是球隊近期戰績回穩的重要關鍵。相較之下，26歲的賈蘭德本季飽受傷勢困擾，季初因腳趾手術缺席前7場，1月16日又遭遇腳踝扭傷，目前已連續缺陣多場，本季僅出賽26場，場均18分。騎士方面仍看好他的長期價值，但在戰力與財務結構考量下，已開始評估不同方向的可能性。哈登近日連續缺席比賽，也讓傳聞進一步發酵。不過快艇總教練泰隆．即便如此，聯盟圈內仍普遍認為，哈登的合約狀態與市場價值，是快艇必須審慎評估的重點。依現行勞資協議規定，哈登握有實質的交易否決權，任何交易都必須取得本人同意。騎士目前在東區排名第5，近10戰拿下8勝，戰績穩定，但後場仍高度仰賴多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）持球。數據顯示，米契爾約40%的上場時間必須擔任主要組織者，期間球隊進攻效率略降、失誤率上升。若能引進哈登這類純控場核心，將有助於釋放米契爾的得分火力。此外，賈蘭德的長約也是騎士評估重點。他在2027與2028年仍合計握有8600萬美元（約台幣28億元）合約，騎士目前薪資結構已高於豪華稅線約3400萬美元（約台幣11億元），並超過第二層硬上限約1500萬美元（約台幣4.9億元），透過交易調整長期負擔，成為現實考量之一。從快艇角度來看，哈登仍是球隊進攻效率的關鍵。