隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，美國記者Rob Murrows爆料火箭與騎士是正在認真追逐大鬍子哈登（James Harden）的兩支球隊。而休士頓火箭隊雖然穩坐西區第四，但陣中主力范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）杜蘭特（Kevin Durant）、接連因傷倒下，讓火箭隊不得不重新盤點戰力，認真評估透過手中豐厚的首輪籤資產，交易迎回昔日看板球星哈登，讓這位「休士頓傳奇」重返航太城跳最後一支舞。在今日險勝溜馬的比賽中，申京（Alperen Şengün）狂轟39分展現了驚人的統治力。然而，在主控范弗利特缺陣期間，火箭的進攻發動多依賴申京的高位策應，缺乏一名能透過擋拆（Pick & Roll）製造防守崩解的後場大師。哈登近年轉型為頂級組織者，其優異的傳球視野與餵球能力，被認為是釋放申京進攻潛能的最佳催化劑，「哈申連線」的威脅性無疑將讓西區各隊頭痛不已，加上日後杜蘭特重返賽場，這對昔日在雷霆與籃網合作無間的最佳拍檔再度合體，無疑能讓球迷們大飽眼福。杜蘭特（Kevin Durant）因腳踝扭傷預計將休戰一段時日，這讓火箭場均少了 26.2 分的火力來源。儘管哈登已非當年的得分王，但他依然具備隨時單場爆發 20+ 的進攻火力，且其老練的造犯規技術能有效在關鍵時刻為球隊止血。對於志在衝擊冠軍的火箭來說，哈登的進攻威懾力能為受傷病困擾的陣容增添不少火力。儘管回歸劇本浪漫，但交易哈登仍需付出不小的代價。火箭手中握有多枚未來首輪籤，是否願意為了這名 36 歲的老將梭哈部分資產，考驗著制服組的智慧。對火箭老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）而言，迎回哈登不僅是戰力補強，更是票房與情感層面的巨大振奮。隨著交易截止日的倒數計時，全休士頓的球迷都在屏息以待，那位曾身披 13 號戰袍、引領火箭走過輝煌年代的男人，是否真的會在這個春天重返家鄉。