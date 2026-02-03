今（3）天就是土地公尾牙，傳統習俗會吃刈包，象徵「虎咬豬」把整年厄運吃掉，還能「補財庫」咬住福氣和財運。而隔一天明（4）日正式迎接「立春」，象徵節氣重新翻了一頁，不過民眾可別急著把冬衣收起來，週末可能還會冷一波，早晚冷風仍帶有冬天感。元氣中醫師王大元提到，立春後陽氣升發，但寒氣未散，此時養生重點在於穩住陣腳，透過飲食與穴位按摩來舒展肝氣、抵禦寒冷。
隨著節氣轉換，許多民眾近期可能感覺身體不夠舒爽，甚至「春睏」現象變嚴重了。王大元中醫師指出，春天屬肝，立春後陽氣開始升發，但若因溫差明顯而太早鬆懈保暖，容易導致氣血運行受阻。這段期間的調養重點在於讓肝氣舒展、脾胃穩定，特別是在過年大魚大肉之前，現在正適合飲食清淡、節制，為身體打下健康的基礎。
立春飲食撇步：「酸味」入肝、少喝冰飲
在飲食建議上，中醫認為「酸入肝」，民眾可攝取少量酸味食物來幫助肝氣條達。像是檸檬水、果醋飲或梅酒，都是不錯的選擇，讓酸味成為一種抒發；但在天冷時要特別注意避免冰飲，以免造成身體過度刺激。
若想透過茶飲溫潤身體，王大元醫師推薦兩款適合春初的養生茶：
杞菊疏肝茶：準備菊花3克、金銀花3克、一小撮枸杞、薄荷2克，並加入少量炙甘草，這類香氣清雅的茶品適合在陰冷的午後飲用。
疏肝茶：利用薄荷、甘草、大棗等藥材組合，有助於減少春天因肝火旺盛引起的煩躁與口苦。
3招穴位按摩穩定氣血
除了飲食，簡單的穴位按摩也能幫助身體適應溫差。建議民眾可以在寒冷的早晨或睡前，按壓以下三個穴位，把氣血循環顧好了，等待真正回暖時，身體自然健康平安。
百會穴（頭頂）：幫助提振精神。
足三里（小腿外側）：穩定腸胃、增強底氣。
太衝穴（腳背）：讓肝氣有出口。
資料來源：元氣中醫師王大元
