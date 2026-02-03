台灣 40 年羊奶龍頭品牌「嘉南羊乳」近期深陷「代操疑雲」的公關事件，Threads 帳號小編「羊編」的好形象也受到重創。而嘉南羊乳「羊編」自 2 月 1 日道歉之後便神隱兩天，直到今（3）日再度現身海巡，更在粉絲留言中再次強調自己是本人：「本尊在此，海巡之羊魂正式歸位！」
嘉南羊乳「羊編」神隱兩天回歸了！恢復海巡
嘉南羊乳 Threads 小編「羊編」去年因為常常發出有梗圖文、深夜海巡回應粉絲訂羊奶的貼文，充滿溫度的互動方式，也讓品牌突然多出一票年輕粉絲；近期卻有行銷公司將嘉南羊乳 Threads 當作「代操」案例而引發輿論，甚至嘉南羊乳總公司還因為發出兩份不同的聲明，再度引爆炎上。
最終羊編也在 2 月 1 日發出長文心裡話之後，就一路神隱長達兩天，許多粉絲也相當擔憂羊編的近況。直到今（3）日中午 11 點開始，羊小編又開始現身在 Threads 上恢復海巡。
其中，更有粉絲曬出自己與嘉南羊乳訂購 LINE 對話的紀錄，表示自己想要退訂，同時也好奇詢問：「所以羊編是不是被離職了啊？」而嘉南羊乳官方 LINE 也回應：「沒有啊，他還在裡面，不知道誰放的風聲。」
該則貼文也順利釣出羊小編現身回應：「沒錯是我羊，本尊在此，海巡之羊魂正式歸位，在這裡一本正經胡說八道的」，並附圖寫下「絕對是我本羊！」
