快艇與克里夫蘭騎士隊，已就「哈登換達瑞斯．賈蘭德（Darius Garland）」展開深入討論。消息指出，騎士對哈登的興趣可追溯至去年12月，當時洛杉磯戰績尚未回穩，克里夫蘭也在市場上評估多名控衛人選。

，目前暫居NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第9名。這波回升氣勢，與科懷．雷納德（Kawhi Leonard）及詹姆斯．哈登（James Harden）的核心組合密不可分。不過交易截止日逼近，關於哈登未來的討論再度升溫，甚至可能牽動快艇整體走向。根據NBA資深記者克里斯．曼尼克斯（Chris Mannix）披露，哈登本季成為快艇進攻中樞，場均25.4分、8.1助攻，搭配穩定持球與節奏掌控，讓球隊進攻效率顯著提升。進階數據顯示，只要哈登在場，快艇每百回合得分表現明顯優於他不在場時，成為這波反彈的重要推手。日前快艇作客鳳凰城期間，哈登因私人因素缺席比賽，卻被拍到前一日現身母校亞利桑那州立大學觀戰，隨即引發外界聯想是否與交易談判有關。對此，快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）回應簡短，僅表示哈登因私人事務返家，並未掌握更多細節，也未將此事與交易傳聞連結。對騎士而言，持續關注哈登並非偶然。賈蘭德本季僅出賽26場，先是休養季外手術，近期又受到腳趾傷勢影響，後場穩定度成為隱憂。騎士雖然近10戰拿下8勝，但多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）長時間兼任主控，已讓進攻效率下滑、失誤率上升。在財務層面，卻能為騎士帶來更高的短期彈性。這也成為騎士持續推動談判的重要動機。值得注意的是，依現行勞資協議規定，哈登因以短期合約回鍋快艇，實際上握有隱性交易否決權，任何涉及他的交易都必須經過本人同意。加上快艇可動用的選秀權有限，這筆潛在互換更像是「即戰力對即戰力」的取捨，而非著眼未來資產累積。在截止日前夕，哈登是否願意點頭、快艇是否選擇拆散現有核心，仍是最大懸念。