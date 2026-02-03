NBA洛杉磯快艇隊在歷經開季6勝21敗的低潮後，近期強勢反彈，近21戰拿下17勝，目前暫居NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第9名。這波回升氣勢，與科懷．雷納德（Kawhi Leonard）及詹姆斯．哈登（James Harden）的核心組合密不可分。不過交易截止日逼近，關於哈登未來的討論再度升溫，甚至可能牽動快艇整體走向。
根據NBA資深記者克里斯．曼尼克斯（Chris Mannix）披露，快艇與克里夫蘭騎士隊，已就「哈登換達瑞斯．賈蘭德（Darius Garland）」展開深入討論。消息指出，騎士對哈登的興趣可追溯至去年12月，當時洛杉磯戰績尚未回穩，克里夫蘭也在市場上評估多名控衛人選。
哈登本季成為快艇進攻中樞，場均25.4分、8.1助攻，搭配穩定持球與節奏掌控，讓球隊進攻效率顯著提升。進階數據顯示，只要哈登在場，快艇每百回合得分表現明顯優於他不在場時，成為這波反彈的重要推手。
缺陣引發聯想 快艇澄清屬私人因素
日前快艇作客鳳凰城期間，哈登因私人因素缺席比賽，卻被拍到前一日現身母校亞利桑那州立大學觀戰，隨即引發外界聯想是否與交易談判有關。對此，快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）回應簡短，僅表示哈登因私人事務返家，並未掌握更多細節，也未將此事與交易傳聞連結。
對騎士而言，持續關注哈登並非偶然。賈蘭德本季僅出賽26場，先是休養季外手術，近期又受到腳趾傷勢影響，後場穩定度成為隱憂。騎士雖然近10戰拿下8勝，但多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）長時間兼任主控，已讓進攻效率下滑、失誤率上升。
在財務層面，賈蘭德未來兩季仍有合計8600萬美元（約台幣28億元）在身，反觀哈登的合約期限較短，兩人下季薪資同為約3900萬美元（約台幣12.7億元），卻能為騎士帶來更高的短期彈性。這也成為騎士持續推動談判的重要動機。
交易否決權成最大變數 快艇選項有限
值得注意的是，依現行勞資協議規定，哈登因以短期合約回鍋快艇，實際上握有隱性交易否決權，任何涉及他的交易都必須經過本人同意。加上快艇可動用的選秀權有限，這筆潛在互換更像是「即戰力對即戰力」的取捨，而非著眼未來資產累積。
在截止日前夕，哈登是否願意點頭、快艇是否選擇拆散現有核心，仍是最大懸念。若曼尼克斯所提及、牽動總值約1億9700萬美元（約台幣64億元）的合約考量成真，這位36歲老將的去留，恐將再次左右兩支球隊的短期命運。
更多NBA相關新聞：
影／印城最準射手是誰？溜馬先生自認第三 克拉克神回應全場笑翻
弗拉格過譽？名宿馬許本狠酸「漏洞百出」：他明年選秀只能排第6
NBA／美媒爆熱火「7換1」梭哈字母哥 赫洛＋威金斯＋5選秀籤全送
我是廣告 請繼續往下閱讀
哈登本季成為快艇進攻中樞，場均25.4分、8.1助攻，搭配穩定持球與節奏掌控，讓球隊進攻效率顯著提升。進階數據顯示，只要哈登在場，快艇每百回合得分表現明顯優於他不在場時，成為這波反彈的重要推手。
缺陣引發聯想 快艇澄清屬私人因素
日前快艇作客鳳凰城期間，哈登因私人因素缺席比賽，卻被拍到前一日現身母校亞利桑那州立大學觀戰，隨即引發外界聯想是否與交易談判有關。對此，快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）回應簡短，僅表示哈登因私人事務返家，並未掌握更多細節，也未將此事與交易傳聞連結。
對騎士而言，持續關注哈登並非偶然。賈蘭德本季僅出賽26場，先是休養季外手術，近期又受到腳趾傷勢影響，後場穩定度成為隱憂。騎士雖然近10戰拿下8勝，但多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）長時間兼任主控，已讓進攻效率下滑、失誤率上升。
在財務層面，賈蘭德未來兩季仍有合計8600萬美元（約台幣28億元）在身，反觀哈登的合約期限較短，兩人下季薪資同為約3900萬美元（約台幣12.7億元），卻能為騎士帶來更高的短期彈性。這也成為騎士持續推動談判的重要動機。
值得注意的是，依現行勞資協議規定，哈登因以短期合約回鍋快艇，實際上握有隱性交易否決權，任何涉及他的交易都必須經過本人同意。加上快艇可動用的選秀權有限，這筆潛在互換更像是「即戰力對即戰力」的取捨，而非著眼未來資產累積。
在截止日前夕，哈登是否願意點頭、快艇是否選擇拆散現有核心，仍是最大懸念。若曼尼克斯所提及、牽動總值約1億9700萬美元（約台幣64億元）的合約考量成真，這位36歲老將的去留，恐將再次左右兩支球隊的短期命運。
更多NBA相關新聞：
影／印城最準射手是誰？溜馬先生自認第三 克拉克神回應全場笑翻
弗拉格過譽？名宿馬許本狠酸「漏洞百出」：他明年選秀只能排第6
NBA／美媒爆熱火「7換1」梭哈字母哥 赫洛＋威金斯＋5選秀籤全送