就在全聯盟聚焦於「字母哥」爭奪戰之際，西區再度爆發震撼彈！洛杉磯快艇明星控衛詹姆斯·哈登（James Harden）今（3）日傳出已正式向球隊提出交易申請。更令人震驚的是，這則消息是在快艇今日主場對陣費城76人的比賽進行中爆出，快艇當家球星科懷·雷納德（Kawhi Leonard）直到比賽後半段才得知此消息。
比賽中傳噩耗 雷納德兩罰不中、雙眼望天
今日快艇在主場以113:128不敵76人，但場外的風波遠比場內激烈。根據知名記者Shams Charania報導，哈登及其團隊已與快艇達成共識，正積極在2月6日交易截止日前尋求換隊。
據隨隊記者Farbod爆料，雷納德是在比賽第四節時得知哈登提出交易的消息。一向冷靜的他，在隨後的比賽中罕見地出現兩罰不中，並在賽果失去懸念後被捕捉到雙眼望天、神情落寞的畫面。本場雷納德雖奮力砍下29分、6助攻與3搶斷，仍難掩球隊核心架構崩解的遺憾。
雷納德首度發聲：他永遠是我的兄弟
賽後，面對大批媒體追問哈登的交易流言，雷納德依舊保持沉穩，但字裡行間流露出對隊友的尊重：「我對此無可奉告。我尊重他本人或任何人的決定，就是這樣。他永遠都是我的兄弟，我相信管理層會處理好這一切。」
美媒記者Brett Siegel指出，這次的交易流言是由哈登團隊主動披露，快艇管理層在得知哈登執意離隊的消息時感到非常錯愕（Stunned）。
騎士、火箭對哈登感興趣
根據記者Rob Murrows報導，騎士與火箭是目前最認真考慮接手哈登的球隊。而哈登雖然對去灰狼、老鷹表示興趣，但灰狼目前正全神貫注於追逐字母哥；老鷹則在送走崔楊（Trae Young）後轉向保守，且快艇對老鷹的籌碼並無興趣。
哈登本季展現了極高的競技水準，是快艇能從季初低谷反彈的核心動力，他在1月中旬更正式超越傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），躍升至NBA歷史得分榜第9位。他本季場均25.4分4.8籃板8.1助攻，投籃命中率41.9%（三分球35%、罰球90%）。
隨著交易截止日僅剩不到72小時，這位頂級後衛最終將落腳何處，將直接影響本賽季NBA的爭冠格局。
消息來源：Brett Siegel
