▲邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》的惡鬼扮相很淒厲，她卻覺得演來很過癮。（圖／風暴國際提供）

▲邵雨薇認為能忠於自己的心，就不怕被討厭。（圖／風暴國際提供）

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中，不但與扮演父子的鄭人碩、初孟軒有奇妙的三角糾纏，還要變身成惡鬼，呈現內心善與惡的衝突，自己演得很過癮。她的惡鬼裝扮，每一次都要化3到3個半小時才能完成，為此在拍攝那段戲的兩天期間，她都不敢喝水，就怕跑廁所、洗手會不小心把妝洗掉。問她戲外最想當什麼鬼，她的答案則是很無厘頭的「討厭鬼」。向來在粉絲眼中甜美、可愛的邵雨薇，初次嘗試扮成惡鬼，臉部特化、頭髮到造型細節都極為繁複，甚至眉毛要先封起來再重新塑形，眼妝看似一片黑，其實暗藏紅色層次與細節變化，就連手部都上妝，為此她不敢喝水，盡量避免要跑洗手間。但她認為真正辛苦的是替身老師，連續4天都得完整上妝，讓她更佩服特效化妝團隊對細節的堅持。而她的眼中，惡鬼並非傳統印象中的壞女人，而是源自人性最深層慾望的存在，解釋道：「那是一種為了生存下去而不擇手段的狀態，放在人類的道德標準裡，或許成了惡，但對這角色只剩下活下去這一件事。」所以在表演上，她選擇讓惡鬼成為某一種慾望的化身，演出時毫無保留、淋漓盡致地釋放情緒，才會感到過癮至極。至於戲外為什麼想當「討厭鬼」？邵雨薇解釋那是來自於著名書籍《被討厭的勇氣》的一種感受：「能夠忠於自己的心，不怕被討厭，知道自己要什麼，也勇敢為自己發聲。」即使因此會讓她成為別人眼中的討厭鬼，仍覺得那是一種痛快、無掛念的狀態，與這次在《啵me之我的青春住了鬼》飾演的角色，某種程度上形成耐人尋味的呼應。她在片中經歷複雜的愛情糾葛，從年少時與飾演爸爸的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕；多年後，命運又讓她遇見對方的兒子初孟軒，她也被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲，親手傳授給他。邵雨薇與初孟軒的相遇，源自她親手創造的一場「靈動」現象，初孟軒大讚這場戲彼此合作很有默契，完成時極具成就感，目前片子仍在熱映中。