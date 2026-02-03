我是廣告 請繼續往下閱讀

他現在感覺好一些了，也開始做一點場上訓練，但還沒準備好進行對抗。」柯爾說道，「希望不是太嚴重，我們真的希望能很快把他找回來。」

▲38歲的史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）奪冠窗口即將關閉，外界熱議勇士是否會孤注一擲。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

。NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）近日受訪時，態度明顯轉變，公開強調庫明加對球隊的重要性，並直言期待他盡快回歸。柯爾在電台節目中談到庫明加的傷勢時表示，恢復進度已有改善，但仍未達到能實戰的狀態。「柯爾進一步指出，巴特勒的重傷徹底改變了球隊與庫明加的定位關係。「吉米受傷，對我們、也對JK來說，事情都不一樣了。」柯爾坦言，若交易截止日前沒有重大變化，庫明加將直接回到輪換名單，「現在對他來說，大門是完全打開的。」這番話，與先前庫明加連續16場遭到冰凍的情況形成強烈對比。當時外界普遍認為，教練團與庫明加之間的關係已趨緊張，柯爾也曾形容那是一個「困難的狀況」，最終選擇將他移出輪換。問題核心逐漸被點出，並非單純信任問題，而是巴特勒與庫明加在場上的適配性。柯爾後續也間接承認，兩人同時在場時，戰術與空間配置難以兼顧，反倒限制了庫明加的發揮。如今巴特勒缺陣，庫明加獲得更多自由度，得以回到自己最擅長的進攻節奏。事實上，在巴特勒受傷後的下一場比賽，庫明加對上暴龍隊立刻重返輪換，繳出20分、5籃板、2助攻、1抄截的反彈表現，全場10投7中，命中率達7成，展現久違侵略性。不過，庫明加的回升氣勢並未延續太久。隨後一戰面對獨行俠隊，他遭遇骨挫傷，自那之後已連續缺席4場比賽。若勇士最終能以庫明加為主體，換回揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），對球隊而言仍是理想結果，但在傷勢影響下，交易難度明顯升高。在現實層面，勇士目前人手極度吃緊，除非出現極具吸引力的報價，否則球團傾向留下庫明加，作為後半段賽季的重要戰力。更雪上加霜的是，史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）因髕股疼痛症候群缺陣，也確定無法出戰2月3日主場迎戰76人隊的比賽。