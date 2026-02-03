震撼NBA美國職籃（National Basketball Association）的邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）非法賭博案，今（3日）傳出有重大轉折。根據美國媒體證實，獨立仲裁員已做出裁決，認定NBA聯盟在洛齊爾正式被定罪前無權扣押其薪資。這意味著熱火隊必須認賠支付洛齊爾本季高達2660萬美元（約合新台幣8.4億元）的全額薪資。
球員工會為洛齊爾申訴 無罪推定原則的勝利
去年10月，洛齊爾因涉嫌參與一項複雜的非法體育博彩及洗錢計畫，遭到FBI逮捕並起訴。當時NBA總裁席佛（Adam Silver）迅速反應，將羅齊爾列入「不支薪停職」名單。然而，球員工會隨即提出申訴，主張在法院判決出爐前，聯盟不應單方面剝奪球員受領薪資的權利。
洛齊爾涉洩密 提前退場操縱盤口
聯邦檢察官指控洛齊爾在2023年效力夏洛特黃蜂隊期間，曾向賭博集團洩漏內部傷病資訊，甚至涉嫌「故意提早退場」以操縱球員數據盤口。其中最引人關注的是2023年3月23日對戰鵜鶘的比賽，羅齊爾僅上場約9分鐘便因傷退場，當時短短46分鐘內，就有超過30筆投注、總金額達1萬3759美元集中押在洛齊爾的數據項目
對於邁阿密熱火而言，這項判決無疑是沈重的打擊。球隊目前不僅無法讓洛齊爾上場，還必須將這筆2660萬美元的薪資計入團隊薪資空間。由於2026年交易截止日（2月5日）即將到來，熱火隊是否會嘗試在截止日前將這份合約脫手，或是等待聯邦法院的最終審判，已成為全聯盟關注的焦點。
消息來源：ESPN
