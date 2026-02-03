音樂人袁惟仁昨（2）日過世，前妻陸元琪今（3）日下午4時許，透過社群IG發布長文，寫下對袁惟仁的感謝、歉疚與想念，「幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？可以來世重新再考一次這輩子我們沒考好的習題嗎？」字裡行間情感漫溢，陸元琪也分享道，在袁惟仁離開的前一晚，家中只有自己一人，卻在客廳聞到熟悉的菸味，不禁讓她雞皮疙瘩，內心想：「祢回來了嗎？我把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽。」
陸元琪道歉袁惟仁！千字文心碎發聲：來世重新相遇
陸元琪與兒子、女兒第一時間聽聞袁惟仁過世消息，晴天霹靂，身體完全動彈不得，緩過神來後，「晚餐時我們開始說話，開始找出舊照片，帶著思念一邊笑一邊哭，孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照。」陸元琪感性喊話袁惟仁，「謝謝祢曾經這麼愛我，〈那些日子〉是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡⋯⋯。」
陸元琪回憶道，2016年與袁惟仁離婚後，獨自撫育子女相當艱辛，為上節目賺取家計，分享對方感情不忠等事跡，深感抱歉，「我們的愛情來得很快，生兩個孩子、養一隻狗，是我們的夢想，卻在夢想成真時，愛情走了樣，只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是，至今還是一樣，祢離開的前一晚家裡只有我一個人，忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味⋯⋯
祢回來了嗎？」
陸元琪更向袁惟仁道謝，「謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子那麼地不一樣，被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事，我們都該安慰，孩子們都記得祢的好，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣⋯⋯幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？可以來世重新再考一次這輩子我們沒考好的習題嗎？」最後陸元琪以袁惟仁生前口頭禪自我喊話，「加油好嗎」，語氣感慨。
