袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂　合作周杰倫成遺作

音樂人袁惟仁過世！袁惟仁今（2）日被證實於家中病逝，享年57歲，好友吳宗憲稍早回應《NOWNEWS今日新聞》深表哀悼，透露原預計近年要發行的專輯，正是袁惟仁擔任製作人，「那張專輯唱片裡面就有1首歌，是方文山跟周杰倫幫我寫的，叫做〈一路上小心〉」，怎料音樂作品還沒問世，袁惟仁就離開人間，吳宗憲深感不捨：「感嘆生命唯一不變的就是無常。」
袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂
吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》透露，袁惟仁2018年腦溢血，急救後被送回台灣治療，「我們身邊很多好朋友大家都長年地幫助他度過病床的歲月⋯⋯笑聲依舊在，故人已成黃鶴去⋯⋯。」吳宗憲長嘆一聲無奈，「小胖老師臥病多年，希望他一路好走，從此也可離苦得樂⋯⋯。」
吳宗憲也說，原預計近年要發行的專輯，正是袁惟仁擔任製作人，可惜遲遲尋不著時機發行，「那張專輯唱片裡面就有1首歌，是方文山跟周杰倫幫我寫的，叫做〈一路上小心〉」，怎料音樂作品還沒問世，袁惟仁就離開人間，吳宗憲百感交集，「感嘆生命唯一不變的就是無常。」
📌袁惟仁小檔案
生日：1968年6月24日－2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以「凡人二重唱」獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
📌資料來源－
黃韻玲臉書
