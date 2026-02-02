袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂　合作周杰倫成遺作

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（右）哀悼袁惟仁（左）：「希望他一路好走，從此也可離苦得樂⋯⋯。」（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂

音樂人袁惟仁過世！袁惟仁今（2）日被證實於家中病逝，享年57歲，好友吳宗憲稍早回應《NOWNEWS今日新聞》深表哀悼，透露原預計近年要發行的專輯，正是袁惟仁擔任製作人，「那張專輯唱片裡面就有1首歌，是方文山跟周杰倫幫我寫的，叫做〈一路上小心〉」，怎料音樂作品還沒問世，袁惟仁就離開人間，吳宗憲深感不捨：「感嘆生命唯一不變的就是無常。」吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》透露，袁惟仁2018年腦溢血，急救後被送回台灣治療，「我們身邊很多好朋友大家都長年地幫助他度過病床的歲月⋯⋯笑聲依舊在，故人已成黃鶴去⋯⋯。」吳宗憲長嘆一聲無奈，「小胖老師臥病多年，希望他一路好走，從此也可離苦得樂⋯⋯。」吳宗憲也說，原預計近年要發行的專輯，正是袁惟仁擔任製作人，可惜遲遲尋不著時機發行，「那張專輯唱片裡面就有1首歌，是方文山跟周杰倫幫我寫的，叫做〈一路上小心〉」，怎料音樂作品還沒問世，袁惟仁就離開人間，吳宗憲百感交集，「感嘆生命唯一不變的就是無常。」