知名音樂人袁惟仁今（2）日經好友黃韻玲證實過世，享年57歲，預計過年後送回台北，引發各界悲痛，確切死因仍有帶家屬進一步說明。而袁惟仁生前自1991年出道，組成「凡人二重唱」，曾兩度奪下金曲獎，其創作才能備受推崇，王菲、那英、動力火車、彭佳慧、蔡健雅、S.H.E等都與他合作過，成名作不勝枚舉，《NOWNEWS今日新聞》整理出袁惟仁一生音樂作品，讓人永遠懷念他。
袁惟仁替那英創作了〈征服〉、〈夢一場〉、〈夢醒了〉，當中〈征服〉在北京錄製、海外混音，讓那英成為第一個入圍台灣金曲獎的中國歌手，「那氏情歌」成為兩岸三地經典，袁惟仁的創作功力，也獲得至高無上的肯定。
袁惟仁也為王菲打造〈執迷不悔〉、〈過眼雲煙〉、〈旋木〉等曲目，〈執迷不悔〉由王菲譜寫歌詞，但曲風迷濛的背後，是袁惟仁的巧心創作，這是王菲音樂生涯最知名的代表作之一，至今依然經常出現在選秀與歌唱節目中。
袁惟仁也為陶晶瑩創作出〈離開我〉、〈那些日子〉等，陶晶瑩出道的前幾張專輯，都未能一炮而紅，反而因為主持功力，在演藝圈站穩腳步，但她始終未能忘情音樂，直到袁惟仁為其寫了一首〈離開我〉，此曲成為了國民失戀夯曲。
🔺袁惟仁創作歌曲整理
凡人心事 | 凡人二重唱 1991
凡人咖啡店 | 凡人二重唱 1992
執迷不悔 (曲) | 王菲 1993
紅顏 | 游鴻明 1993
想說 | 許志安 1994
愛情傀儡 | 巫啟賢 1994
難兄難弟 | 凡人二重唱 1995
傻的可以 | 凡人二重唱 1995
心碎碼頭 | 凡人二重唱 1996
背叛 | 鄭秀文 1996
想念 | 齊秦 1996
癡心 | 陳曉娟 1996
半首歌 | 許茹芸 1996
你可以 | 彭佳慧 1997
不只是 | 動力火車 1997
征服 | 那英 1998
夢醒了 | 那英 1998
想對你更好 (曲) | 中堅份子 1998
難說 | 熊天平 1998
夢一場 | 那英 1999
缺席 | 鄭秀文 1999
這樣也好 | 萬芳 1999
過眼雲煙 | 王菲 1999
勇敢一點 | 趙傳 1999
離開我 | 陶晶瑩 1999
你的溫度 | 蔡健雅 2000
坦白 | 袁惟仁 2000
既然愛過 | 袁惟仁 2000
最後 | 梁靜茹 2000
那些日子 | 陶晶瑩 2000
最後一次 | 張惠妹 2000
遺忘的城市 | 劉若英 2001
何必 | 鄭秀文 2001
在我身邊 | 江美琪 2001
孤注一擲 | 吳宗憲 2001
旋木 (曲) | 王菲 2003
傷口 | 張智成 2003
戀曲 L.A. (曲) | 袁惟仁 2004
回家的路 (共同作詞/曲) | 孫楠 2005
不懂 | 同恩 2006
你不知道的我 | 袁惟仁 2006
沒有管理員的公寓 (曲) | 田馥甄 2010
📌袁惟仁小檔案
生日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
📌資料來源－
臉書
📌看更多－
袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂 合作周杰倫成遺作
袁惟仁生前貼文曝光！同框吳宗憲笑得像天使 喊34字逼哭一片粉絲
袁惟仁過世享年57歲！那英、王菲都被他捧紅 創作經典歌曲一次看
我是廣告 請繼續往下閱讀
袁惟仁也為王菲打造〈執迷不悔〉、〈過眼雲煙〉、〈旋木〉等曲目，〈執迷不悔〉由王菲譜寫歌詞，但曲風迷濛的背後，是袁惟仁的巧心創作，這是王菲音樂生涯最知名的代表作之一，至今依然經常出現在選秀與歌唱節目中。
袁惟仁也為陶晶瑩創作出〈離開我〉、〈那些日子〉等，陶晶瑩出道的前幾張專輯，都未能一炮而紅，反而因為主持功力，在演藝圈站穩腳步，但她始終未能忘情音樂，直到袁惟仁為其寫了一首〈離開我〉，此曲成為了國民失戀夯曲。
🔺袁惟仁創作歌曲整理
凡人心事 | 凡人二重唱 1991
凡人咖啡店 | 凡人二重唱 1992
執迷不悔 (曲) | 王菲 1993
紅顏 | 游鴻明 1993
想說 | 許志安 1994
愛情傀儡 | 巫啟賢 1994
難兄難弟 | 凡人二重唱 1995
傻的可以 | 凡人二重唱 1995
心碎碼頭 | 凡人二重唱 1996
背叛 | 鄭秀文 1996
想念 | 齊秦 1996
癡心 | 陳曉娟 1996
半首歌 | 許茹芸 1996
你可以 | 彭佳慧 1997
不只是 | 動力火車 1997
征服 | 那英 1998
夢醒了 | 那英 1998
想對你更好 (曲) | 中堅份子 1998
難說 | 熊天平 1998
夢一場 | 那英 1999
缺席 | 鄭秀文 1999
這樣也好 | 萬芳 1999
過眼雲煙 | 王菲 1999
勇敢一點 | 趙傳 1999
離開我 | 陶晶瑩 1999
你的溫度 | 蔡健雅 2000
坦白 | 袁惟仁 2000
既然愛過 | 袁惟仁 2000
最後 | 梁靜茹 2000
那些日子 | 陶晶瑩 2000
最後一次 | 張惠妹 2000
遺忘的城市 | 劉若英 2001
何必 | 鄭秀文 2001
在我身邊 | 江美琪 2001
孤注一擲 | 吳宗憲 2001
旋木 (曲) | 王菲 2003
傷口 | 張智成 2003
戀曲 L.A. (曲) | 袁惟仁 2004
回家的路 (共同作詞/曲) | 孫楠 2005
不懂 | 同恩 2006
你不知道的我 | 袁惟仁 2006
沒有管理員的公寓 (曲) | 田馥甄 2010
📌袁惟仁小檔案
生日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
📌資料來源－
臉書
📌看更多－
袁惟仁走得突然！吳宗憲悲痛悼：從此離苦得樂 合作周杰倫成遺作
袁惟仁生前貼文曝光！同框吳宗憲笑得像天使 喊34字逼哭一片粉絲
袁惟仁過世享年57歲！那英、王菲都被他捧紅 創作經典歌曲一次看
更多「袁惟仁病逝」相關新聞。