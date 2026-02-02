袁惟仁過世享年57歲！那英、王菲都被他捧紅　創作經典歌曲一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃韻玲透過臉書證實袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）

知名音樂人袁惟仁今（2）日經好友黃韻玲證實過世，享年57歲，預計過年後送回台北，引發各界悲痛，確切死因仍有帶家屬進一步說明。而袁惟仁生前自1991年出道，組成「凡人二重唱」，曾兩度奪下金曲獎，其創作才能備受推崇，王菲、那英、動力火車、彭佳慧、蔡健雅、S.H.E等都與他合作過，成名作不勝枚舉，《NOWNEWS今日新聞》整理出袁惟仁一生音樂作品，讓人永遠懷念他。袁惟仁替那英創作了〈征服〉、〈夢一場〉、〈夢醒了〉，當中〈征服〉在北京錄製、海外混音，讓那英成為第一個入圍台灣金曲獎的中國歌手，「那氏情歌」成為兩岸三地經典，袁惟仁的創作功力，也獲得至高無上的肯定。袁惟仁也為王菲打造〈執迷不悔〉、〈過眼雲煙〉、〈旋木〉等曲目，〈執迷不悔〉由王菲譜寫歌詞，但曲風迷濛的背後，是袁惟仁的巧心創作，這是王菲音樂生涯最知名的代表作之一，至今依然經常出現在選秀與歌唱節目中。袁惟仁也為陶晶瑩創作出〈離開我〉、〈那些日子〉等，陶晶瑩出道的前幾張專輯，都未能一炮而紅，反而因為主持功力，在演藝圈站穩腳步，但她始終未能忘情音樂，直到袁惟仁為其寫了一首〈離開我〉，此曲成為了國民失戀夯曲。