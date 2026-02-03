我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬如龍（右）去世後6年多，兒子黃人龍（左）也猝逝，享年49歲，網友都為他們家人感到哀傷。（圖／摘自黃詠淇 FB）

▲馬如龍女兒黃詠淇（右）6年多前面臨大兒子黃博鈞（左）與爸爸相繼離世，現在又失去弟弟。（圖／翻攝臉書）

資深演員馬如龍（本名黃政雄）2019年6月病逝，享壽80歲，他的4女兒黃詠淇在他去世前的22天才面臨兒子黃博鈞車禍身亡的悲劇，遭逢雙重打擊。6年多後，黃詠淇又一度面對親人離去，在臉書發文透露弟弟意外跌倒，送往醫院急救中，原先請網友們集氣，4個小時後又發文，要弟弟放心跟菩薩走，還問他是不是已經看到爸爸和她的兒子，網友看了萬分同情。根據《三立新聞網》，黃詠淇和弟弟黃人龍昨（2）日在醫院健康檢查，沒想到送弟弟回家後，晚上接到弟媳電話，表示黃人龍倒在家中、失去意識，送醫急救後一度恢復心跳，卻終究回天乏術，享年49歲，目前死因還待勘驗，無法開立死亡證明。黃詠淇昨先在臉書請大家幫弟弟集氣，但之後卻發了讓人哀傷的文字，寫道：「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑！弟弟放心的跟著菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了。」宣布黃人龍已回天乏術。她在最新發文中，配上馬如龍與黃人龍合照，寫道：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」一面加註請弟弟安心的跟菩薩走，家裡有二姐在，家人們也都在，網友看了都不忍，請她們節哀，希望她們多保重。馬如龍曾主演數十齣連續劇、並以《海角七號》獲金馬獎最佳男配角，黃詠淇發布他和黃人龍生前合照就看得到黃人龍拿著他的金馬獎座，沒想到10多年後，彼此竟先後離世，讓家人承受喪親之痛。