今（4）日是節氣「立春」，全台天氣晴到多雲，可以維持到周五（2月6日），天氣風險公司分析師林孝儒表示，周末至下周一（2月7日至2月9日）有機會迎來入冬第2波寒流，台灣平地「跌破10度」的範圍較廣，北部、東半部體感也相當濕冷；即將生成的西望洋颱風，路徑對台灣則是沒有影響。
今天立春晴到多雲 好天氣持續到周五
林孝儒指出，今天立春至周五，台灣水氣偏少、環境較乾，各地是晴時多雲的穩定天氣，白天舒適偏暖，南部較熱，北部、東部高溫22至25度，低溫15至18度，中南部高溫25至30度，低溫16至20度，清晨與夜晚「輻射冷卻」明顯，沿海空曠、近山平地低溫偏低，日夜溫差大。
周五晚上開始降溫轉雨 周末寒流來襲
林孝儒說明，周五晚上鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下，北部、東部從周五夜間就會降溫並出現雨勢，中南部降雨集中在山區，平地多雲為主，但同樣明顯轉涼。3000公尺以上高山有降雪機率，冷空氣強度不排除達「寒流」等級。
林孝儒提醒，最冷時段將落在周六夜間至下周一清晨，北部、宜蘭平地低溫11至13度，中南部平地12至14度，若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除跌破10度，下周一白天起，冷空氣才會逐步減弱、低溫緩慢回升。
西望洋颱風將生成 登陸菲律賓對台無影響
林孝儒也提及，此外，昨（3）日晚上，菲律賓東方洋面有「熱帶性低氣壓」生成，後續有機會增強為今年第2號颱風「西望洋（國際命名：Penha）」，但未來將朝菲律賓前進登陸後減弱消散，對台灣沒有天氣影響。
題性民眾，周末至下周一各地將顯著降溫轉冷，務必提前做好保暖與低溫防範，長者與慢性心血管或呼吸道疾病者請儘量縮短戶外低溫曝露時間，減少低溫不適。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
