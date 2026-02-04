爭鮮餐飲2026開運盲盒搶先開箱！即日起爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS限定開賣，《NOWNEWS今日新聞》揭曉大家最關心的禮物陣容，盤點金箔乳酪蝦、黑糖鮮奶油泡芙、大橘大利，最吸引目光的是好運籤詩造型手機支架，超好玩造型筊杯吊飾被粉絲大讚「質感好」；每盤售價30元都有刮刮樂開抽最大獎0.05錢金箔及百元折價券。繼聖誕盲盒送出鮪魚菜瓜布、鮭魚濕紙巾搞笑禮物，準備又一波爆紅開搶了。
爭鮮好運盲盒開箱！籤詩造型手機支架 粉絲讚：筊杯吊飾質感好
爭鮮打造創意迴轉壽司一炮而紅，去年聖誕節推出盲盒壽司，送出鮪魚生魚片造型菜瓜布、鮭魚濕紙巾等盲盒搞笑禮物，讓人又好氣又好笑，話題十足。2026年新春又有新作！
《NOWNEWS今日新聞》記者掌握，這一波適逢過年，特別打造開運小物，首先吸引目光的是4款「好運籤詩造型手機支架」，像是抽出上上籤般藏有：財源滾滾、桃花旺旺、官運亨通、健康長壽等祝福。
而最讓大家尖叫的是超好玩「造型筊杯吊飾」，頗有份量的大小、寫上「諸事」、「順遂」，有粉絲抽到還直接在桌上擲起來，吶喊：「真的可以丟」。
吸引超多網友大讚：「好有趣」、「太可愛了！好實用😆」、「哇😍太久沒去吃爭鮮，好像可以再去光顧了！」還有人笑說：「迴轉盲盒這次沒有菜瓜布😂 但那個擲筊，我愛死誒！」
爭鮮好運盲盒獎項一覽！每盤30元附刮刮樂 抽0.05錢金箔與百元折價券
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理，2026爭鮮好運盲盒5大獎項清單（全台門市限量販售，售完為止）：
壽司、甜點餐點
1、金箔乳酪蝦
2、黑糖鮮奶油泡芙
3、大橘大利
開運小物贈品
4、造型手機支架（以票券跟人員兌換）
5、造型筊杯吊飾（以票券跟人員兌換）
每盤開運盲盒皆附刮刮卡，有機會抽中最大獎「馬年0.05錢金箔」，還有折價券。折價券面額有三種：
◾️消費滿500元「現折50元」
◾️消費滿800元「現折80元」
◾️消費滿1000元「現折100元」
藏壽司最新宣布，2月5日起2026年菜單大改版！新增30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元，總共提供7種價格，相當於現在投盤30元 x 5 盤最低只要150元即可抽扭蛋。並於全台門市導入手機點餐，透過手機點餐60元至90元餐點，能參加手機累積抽獎及投盤可享受「扭蛋遊戲雙倍玩」。
資料來源：爭鮮餐飲、聖誕盲盒、藏壽司
我是廣告 請繼續往下閱讀
爭鮮打造創意迴轉壽司一炮而紅，去年聖誕節推出盲盒壽司，送出鮪魚生魚片造型菜瓜布、鮭魚濕紙巾等盲盒搞笑禮物，讓人又好氣又好笑，話題十足。2026年新春又有新作！
《NOWNEWS今日新聞》記者掌握，這一波適逢過年，特別打造開運小物，首先吸引目光的是4款「好運籤詩造型手機支架」，像是抽出上上籤般藏有：財源滾滾、桃花旺旺、官運亨通、健康長壽等祝福。
吸引超多網友大讚：「好有趣」、「太可愛了！好實用😆」、「哇😍太久沒去吃爭鮮，好像可以再去光顧了！」還有人笑說：「迴轉盲盒這次沒有菜瓜布😂 但那個擲筊，我愛死誒！」
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理，2026爭鮮好運盲盒5大獎項清單（全台門市限量販售，售完為止）：
壽司、甜點餐點
1、金箔乳酪蝦
2、黑糖鮮奶油泡芙
3、大橘大利
開運小物贈品
4、造型手機支架（以票券跟人員兌換）
5、造型筊杯吊飾（以票券跟人員兌換）
每盤開運盲盒皆附刮刮卡，有機會抽中最大獎「馬年0.05錢金箔」，還有折價券。折價券面額有三種：
◾️消費滿500元「現折50元」
◾️消費滿800元「現折80元」
◾️消費滿1000元「現折100元」
藏壽司最新宣布，2月5日起2026年菜單大改版！新增30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元，總共提供7種價格，相當於現在投盤30元 x 5 盤最低只要150元即可抽扭蛋。並於全台門市導入手機點餐，透過手機點餐60元至90元餐點，能參加手機累積抽獎及投盤可享受「扭蛋遊戲雙倍玩」。