我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA今（4）日發生重磅交易，克里夫蘭騎士送出兩屆全明星後衛賈蘭德（Darius Garland）及2026年的二輪選秀籤，和洛杉磯快艇換來36歲的老將「大鬍子」哈登（James Harden），此舉動獲球評李亦伸大讚，認為騎士隊直接升天，成為爭冠大熱門。球評李亦伸認為，在交易之前騎士隊的戰績是30勝21敗排在東區第五，但是今年他們打不出上個賽季那種行雲流水的進攻，另外在防守端也在退化，所以對騎士隊來說他們有必要做出改變，必須找一個能夠掌控大局、主宰比賽的球星來搭配米契爾（Donovan Mitchell），那36歲的哈登就是最好的人選。哈登加入騎士隊之後，應該會馬上成為球隊的主控，搭配另一位明星後衛米契爾以及莫布利（Evan Mobley），李亦伸表示：「大概兩到三個禮拜內騎士隊很快就會變成東區最好的球隊，也是爭冠的最熱門球隊之一」。在快艇方面，他們送走哈登換來賈蘭德，球評李亦伸直言「看不懂」，他說：「如果哈登繼續留在快艇，那快艇隊仍是一支沒有前途的球隊，但是到了騎士隊，他們將成為東區奪冠大熱門」，更詳細內容請看影片。