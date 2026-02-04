繼大港開唱後，超人氣動畫《孤獨搖滾》特展也宣布降臨台灣，《孤獨搖滾！》動畫展將首度在台重現動畫名場面、限定周邊，2/13於三創生活園區開幕，展期直到3/22，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理展場重點、門票價格、預約入場方式、限定特典周邊。
🟡本文摘要重點
📍《孤獨搖滾！》動畫展時間地點
📍《孤獨搖滾！》動畫展票價、票哪裡買
📍《孤獨搖滾！》動畫展預約入場方式
📍《孤獨搖滾！》動畫展展區重點
📍《孤獨搖滾！》動畫展特典、周邊
《孤獨搖滾！》動畫展懶人包：2/13開幕 三創生活園區展期超過1個月
《孤獨搖滾！》動畫展預計在2/13正式開幕，地點位於三創生活園區12F Syntrend Show多元廳，展覽時間在周日至周四為上午11點至晚上9點半，周五、周六則是上午11點至晚上10點，春節連假期間特定安排，主要以三創生活園區營業時間為準。
📍展覽主題：《孤獨搖滾！》動畫展
📍展覽日期：2026年2月13日（五） - 3月22（日）
📍展覽地點：三創生活園區 12F Syntrend Show 多元廳 （臺北市中正區市民大道三段2號）
📍展覽時間：周日至周四 11:00~21:30、周五至週六及國定假日前夕11:00~22:00
📍年假期間：2/16除夕 11:00~18:00、2/17至2/18初一及初二 12:00~21:00
《孤獨搖滾！》動畫展懶人包：預售票賣到2/12 特典票490元
《孤獨搖滾！》動畫展主要票卷分為「預售票」和「一般票」，預售票販賣時間至2/12，預售特典票價新台幣490元，可以額外獲得壓克力色紙1份，一般特典票則是新台幣580元。
🟡預售票
📍販賣時間：1月20日（二）12 : 00 ～ 2月12日（四）23 : 59
📍販賣通路：博客來、全家FamiPort、Famiticket 全網購票網、Klook、MyAnine Square、安利美特台北店、安利美特線上商店、2026台北國際動漫節現場販售
📍票價：「預售單人票」新台幣330元、「預售雙人票」新台幣650元、「預售特典票」新台幣490元（含壓克力色紙1份）
🟡一般票
📍販賣時間：2月13日（五）00 : 00 ～ 3月22日（日）23 : 59
📍販賣通路：博客來、全家FamiPort(系統票)、Famiticket 全網購票網(系統票)、Klook (電子票)、展覽現場
📍票價：「單人票」新台幣380元、「特典票」新台幣580元（含壓克力色紙1份）、「優惠票」新台幣350元、「愛心票」新台幣190元
《孤獨搖滾！》動畫展懶人包：入場要先預約 每次登記入場上限4人
為了控管現場人流，《孤獨搖滾！》動畫展採取預約入場制，粉絲要先選擇想參觀的「場次、入場人數」，並留下預約者真實姓名及行動電話號碼，完成預約手續後，將獲得預約成功簡訊或LINE訊息通知，現場報到時請出示票券，並請告知預約者姓名及電話，符合者即為完成報到程序。
📍預約入場時間：2026/2/5（四）00:00起開放預約2/13/～2/26場次，2/6起每日加開1天場次，以此類推。
📍預約入場方式：前往《孤獨搖滾！》動畫展官網，點選右上角「立刻預約」，每組電話最多登記2場次，每次登記入場上限4人，超過4人以上請由第二位同行者預約。
📍預約入場注意事項：額滿場次無法預約、請於預約場次前10分鐘至指定報到區、每場保留10分鐘入場、預約者需全員到齊入場。
《孤獨搖滾！》動畫展懶人包：規劃9大特色展區 100%真實還原live house
《孤獨搖滾！》動畫展共規劃9大特色展區，「小孤獨的衣櫥」是小孤獨通往吉他英雄的道路的起始點，衣櫥內的每張海報、設備，連棉被都完整複製；「STARRY展演廳」為作品中最重要的音樂聖地，100%真實還原 live house 場景，從舞台、燈光到音響配置，讓人彷彿親臨下北澤的現場演出。
「渴望被肯定的怪物」巨大實體化，等著大家來一起按讚！整個空間搭配互動影音，各種迷因畫面交錯出現，直接進入小孤獨的腦內幻想世界，展區更添加按讚計數器，一起來貢獻按讚數吧～最後還有大型多媒體影音室及作者、導演及動畫相關人員簽名色紙展示，讓粉絲從視覺、聽覺一次滿足！
《孤獨搖滾！》動畫展懶人包：入場就送紅包袋 限定周邊拿到手軟
《孤獨搖滾！》動畫展特別引進日本展周邊精品，入場就送紅包袋、冷燙卡；場內還有以主視覺為主軸設計的搖搖壓克力立牌、壓克力版畫、B2海報，討論度極高的吃草存錢筒、承認欲求怪獸娃衣、芒果收納箱，都是粉絲必收周邊。
本次展覽特別繪製台灣專屬圖案，將台灣在地特色珍珠奶茶、芒果冰、紅白手提袋融入設計，電競滑鼠墊、軋型抱枕、絨毛玩偶、角色胸章組等，各種獨具特色又豐富多樣的限定周邊商品。現場還有粉絲最愛收藏卡及拍貼機，小孤獨本次也將展現顏藝新高度，角色系列更值得粉絲珍藏。
