▲劉向婕同意3個月內一次賠償被害人被害金額1/4。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，被控籌組詐騙集團後端「水房」，透過虛擬貨幣協助詐團洗錢。台北地院一審去年認定兩人等協助洗錢金額達2289萬元，依《組織犯罪條例》、加重詐欺等52罪，重判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑。全案上訴二審後，高院去年12月裁定兩人交保。高院今（4）日再度開庭，安排被告與被害人調解，但因賠償金額與能力落差，調解僅部分成立。今天庭訊共有10多名被害人出庭，法官先行安排被告與被害人調解。杜秉澄交保後首度出庭，身穿西裝表示自己「也是被害人」，稱當初岳母投入約2000萬元資金，自己實際損失高達4000萬元，遭詐團操控，並非詐騙集團成員。他當庭坦言目前與父親同住工廠，經濟狀況惡劣，無力賠償，調解最終破局，現場更有被害人不耐表示「講結論就好」。杜秉澄的律師則指出，杜目前完全無清償能力，就算勉強簽署調解，也恐成「芭樂票」，反而對刑度不利，並提醒被害人若同意調解，日後恐無法再主張權利。相較之下，劉向婕與同案被告林于倫，則表示願在3個月內，一次性賠償今天出庭被害人各自被害金額的四分之一；另一名被告吳沂珊因當庭認罪並展現賠償意願，被害人考量其處境，同意僅須賠償被害金額的百分之一。據了解，今日出庭被害人總被害金額約170萬元。檢方起訴指出，杜秉澄受詐團高層指揮，於2023年籌組水房，並與劉向婕找來吳沂珊、林于倫加入，借用林名下公司帳戶進行洗錢，將詐騙所得轉為虛擬貨幣後回流前端水房，營造交易假象，4人合計協助洗錢2701萬餘元，並依比例分取不法利益。對於指控，劉向婕否認涉犯詐欺，強調曾遭丈夫持利器恐嚇，夫妻早已分居，並已申請保護令，自己未曾與詐騙集團聯繫；杜秉澄則僅承認部分行為，堅稱只是被操控的小型幣商。吳沂珊認罪坦承聽從指示辦事；林于倫則辯稱因交情借出帳戶，未實際獲利，卻反遭帳戶列為警示。庭訊後，杜秉澄不滿徐巧芯切割動作，受訪時大罵徐巧芯，指她若繼續在政治領域對台灣是非常大的災難。徐巧芯也發聲回應，強調杜秉澄「不是我的家人，與我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集」，並已對其提告，要求到法院說明為何污衊他人，相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法行為。徐巧芯也重申，任何形式的詐騙都相當可惡，會傷害無辜民眾、造成社會亂象，涉入詐騙者無論親疏都應嚴懲，這也是她身為立法委員的立場與職責，並再次呼籲法院對本案從重量刑。全案目前仍由高等法院審理中。