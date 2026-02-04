我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國節目《名人生老病死的祕密》播出大S和具俊曄的完整愛情故事，主持人罕見動怒點名張蘭、汪小菲。（圖／翻攝自YouTube）

主持人罕見失控 直指死後仍被攻擊

▲《名人生老病死的祕密》製作團隊直言，不論汪小菲過去與大S有什麼恩怨，都不該在死後繼續攻擊她，甚至攻擊具俊曄（如圖）。（圖／經紀公司提供）

具俊曄選擇沉默 獲節目高度肯定

▲大S紀念雕像在本月2日下午進行揭幕儀式。（圖／記者吳翊緁攝影）

已故女星大S（徐熙媛）去年2月於日本因流感併發肺炎離世享年48歲，南韓KBS 2TV節目《名人生老病死的祕密》近日播出專題，完整回顧她生前與病逝經過，不僅引發韓國觀眾惋惜，也讓主持群首度在節目中對相關爭議公開表態。此外，主持人也在節目中罕見動怒，點名因為大S前夫汪小菲及其母親張蘭的緣故，導致大S在死後還被中國網友網暴，直言：「這是瘋了嗎？」節目中，歌手兼主持人李燦源罕見情緒激動，談到大S離世後仍在網路上流傳大量假消息與惡意言論時，直接點名汪小菲與其母親張蘭，怒斥：「這是瘋了嗎？」他直言，無論過去有多少紛爭：「至少作為一個人，都應該表達基本的哀悼與尊重」。節目內容也整理汪小菲在婚姻期間及離婚後，曾多次公開對大S發表爭議性言論，甚至在她過世後仍引發外界質疑是否持續製造輿論風波，製作單位直言，這些行為與「對逝者的基本尊重」形成強烈對比，也成為節目討論的關鍵焦點之一。相較之下，節目特別提及大S丈夫具俊曄的態度，認為他在面對外界攻擊時選擇沉默與行動，而非對外進行口水戰，節目組指出具俊曄長期留在台灣努力工作、低調陪伴，逐漸贏得民眾信任，也被外界稱為「國民姐夫」，小S過去也曾透露，姐姐在婚後重新找回笑容，與具俊曄的陪伴密不可分，也讓她在生活裡重新找回笑容，這些說法讓觀眾對2人的關係有更多理解。節目播出後，相關內容在網路上形成兩派討論：一派認為主持人敢於點名、替逝者抱不平，反映社會對網暴與假訊息的厭惡；另一派則認為綜藝節目介入他國名人爭議，仍需留意措辭與證據界線。