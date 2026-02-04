香菜控注意了！全家便利商店今（4）日起獨家上市「立頓香菜花生奶茶」，超特殊的口味引發民眾關注，《NOWNEWS》開箱試喝真實口感出爐，除了真有超級濃郁香菜味外，整體喝起來偏濃稠，記者本身為愛吃香菜也被香菜奶茶濃郁的程度嚇到，是很特殊的口味。此外，不僅全家奶茶搞創意！手搖飲「一沐日」近期也開賣椒麻奶茶，一口喝下從喉頭到鼻腔都感受微辣爽麻的暢通感。
全家獨家開賣香菜奶茶！真實試喝口感曝
全家便利商店獨家開賣「立頓香菜花生奶茶」，吸引不少民眾注意，《NOWNEWS》記者跑了兩間門市都撲空，最後在第三間門市才買到最後一罐，可見熱門程度，一瓶價格為38元新台幣，現在搭配活動有指定商品第二件六折優惠，平均一瓶只要31元，嘗鮮可以把握現在。
記者開箱試喝，打開就可以聞到濃濃的香菜口味，聞不到明顯的花生味道，顏色是一般奶茶的褐色，不過實際喝下去可不簡單，除了香菜味道外還有濃濃的花生味，跟一般奶茶的口味差很多，整體來說偏甜，比起香菜的味道嚇人，主要讓記者比較害怕的是「奶茶口感偏濃稠」，稍微讓人難以接受，會想起感冒藥水的感覺，屬於不會回購的飲料。
不少網友也開箱測評「還是原味立頓奶茶好喝，香菜味後勁太強 有點怪…」、「香菜奶茶喝起來好奇怪」、「某種布丁奶茶融化的味道，在喝的中間有花生味，吞下去後嘴巴有香菜味」。
不僅全家奶茶搞創意！一沐日椒麻奶茶新品開賣
除了全家有香菜奶茶外，正港台灣味的一沐日全新開賣「椒麻奶茶」，混合紅花椒、青花椒搭配烏龍綠茶，提供全麻、半麻、微麻三種麻度，以及奶精奶茶與鮮奶茶兩款風味。《NOWNEWS今日新聞》記者實測「椒麻奶茶」開箱，熱熱的溫度散發辛香麻感，從喉頭到鼻腔都感受微辣爽麻的暢通感。
重口味者推薦半麻以上「椒麻奶茶」，搭配奶精奶茶的風味較不易被椒麻蓋過；清淡愛好者則推薦微麻「椒麻鮮奶茶」，清新麻奶的麻感點到為止。
