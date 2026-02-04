我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日剩下將近最後24小時，根據美國媒體《體育畫報》記者麥尼斯（Chris Mannix）報導，沙加緬度國王正積極出售36歲的全明星前鋒德羅展（Demar ReRozan），最終若未成功交易，將買斷其剩餘2年約5000萬美元合約（約合新台幣15.7億），而洛杉磯湖人預計會簽下德羅展，聯手「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic），試圖在季後賽走得更遠。國王日前將防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）出售給騎士，然而重整陣容步伐仍未停歇。《體育畫報》最新一期報導中，就提到國王打算將6屆全明星德羅展於交易截止日前出售，若最後未能真，將直接買斷其合約。德羅展若進入買斷市場，將吸引諸多季後賽球隊競逐，《體育畫報》記者麥尼斯認為，「如果德羅展成為自由球員，我能預見湖人和快艇，將對他非常感興趣。」德羅展本季年薪為2475萬美元，下季則為2574萬，若國王與之買斷，將可以把剩餘2年約5000萬美元合約攤平在未來幾年付清，而湖人、快艇等球隊，則能用底薪或是中產條款，簽下這位昔日超級砍將。德羅展本季為國王出賽51場，於33.1分鐘上場時間內，貢獻19.2分、3.2籃板、3.9助攻與1.2抄截，投籃命中率高達50.6%，顯示其仍是合格的得分點。然而德羅展不擅投外線與防守普普的球風，並非是湖人首選，只是在湖人不願交易里夫斯（Austin Reaves）情況下，註定無法找來合格外線防守點，用底薪或中產簽下德羅展，不僅創造話題性，更期望三巨頭聯手，幫助球隊在季後賽走得更遠。