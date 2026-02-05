我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（中）透露自己過去一直有在資助袁惟仁。（圖／記者吳翊緁）

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，2018年他在上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，臥病在床8年，靠著圈內好友張宇、十一郎夫婦、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲、康康等人幫忙負擔醫藥費。讓人好奇袁惟仁生前創作許多名曲，光是版稅收入應該就不少，為何還需要藝人們金援？對此，陶晶瑩在電台節目《陶色新聞》中透露，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷。陶晶瑩透露，袁惟仁自從2018年跌倒臥床後，許多圈內好友這幾年會固定匯款給他的家人，負擔醫藥費、生活支出等等，感慨說：「其實大家都蠻熱心，所以大家聽到都很不捨，因為大家都是同一個年代出來打拚的歌手。」而吳宗憲也說，「小胖的姊姊很辛苦，我們也很心疼，在金錢上給予支助，大家共同幫忙」。不過，袁惟仁生前創作過多首名曲，包括那英《征服》、陶晶瑩《離開我》、巫啓賢《愛情傀儡》、王菲《旋木》，照理說版稅收入應該不少。對此，陶晶瑩遺憾表示，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷，「就算我們再怎麼唱也沒辦法」。陶晶瑩被問到歌曲版權全被賣斷嗎？她表示：「我不確定，但是他幫我寫的好像是賣斷了。」提到袁惟仁，大家的印象大多是《超級星光大道》的毒舌評審，但陶晶瑩感慨他其實是很認真、堅持的創作人，兩人也因認識多年，在合作節目時才能有滿滿默契和搞笑互動，回憶起過往點點滴滴，也讓陶晶瑩充滿不捨。▲陶晶瑩（左）和袁惟仁有著多年交情，聽到對方離世的消息，感慨說：「他是很認真、堅持的創作人。」（圖／飛碟聯播網YT）