金州勇士正深陷泥淖！根據最新傷病報告，當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）因受髕骨股骨疼痛症候群（即跑者膝）困擾，確定將缺席今（5）日對陣鳳凰城太陽的比賽。這將是柯瑞連續第2場比賽缺陣，勇士在失去核心戰力的情況下，西區排名競爭面臨巨大威脅。勇士目前的戰績為27勝23負，近4場比賽已吞下3敗。除了核心柯瑞無法上場外，球隊傷兵名單依然慘烈。柯瑞預計最快要到本周日對陣湖人時才有機會復出，目前由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）與桑托斯（Gui Santos）分擔重任。而球隊明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂長期缺陣。新星庫明加（Jonathan Kuminga）因左膝骨挫傷缺席，而小柯瑞（Seth Curry）也因左坐骨神經受刺激確定無法出賽。目前勇士在西區排名落後太陽4場勝差，若持續敗北，季後賽席次將岌岌可危。鳳凰城太陽（31-20）方面也非全軍出擊。明星後衛戴文-布克（Devin Booker）因右踝扭傷已連續缺席6場比賽，且確定不會在對陣勇士的比賽中復出。太陽總教練奧特（Jordan Ott）透露，布克甚至沒有隨隊前往波特蘭的客場之旅，而是留在鳳凰城進行密集復健。奧特教練表示：「布克非常想歸隊，但考量到飛行與移動對腳踝恢復的影響，留在家中復健是最好的選擇」。令人意外的是，太陽在失去布克的10場比賽中，近期竟在5場比賽中贏得4場，展現出極強的韌性。隨著兩隊多位球星缺陣，這場比賽將成為年輕球員展示實力的舞台：格萊斯比（Collin Gillespie）日前剛拿下職業生涯最高的30分，成功填補布克的得分空缺。在柯瑞缺陣期間，勇士急需波傑姆斯基與穆迪挺身而出，否則難以應對太陽的主場優勢。太陽前鋒杰倫-格林（Jalen Green）目前因髖部挫傷與腿筋傷勢管理，明天被列為出賽成疑（Questionable）。明天的比賽將於山地標準時間晚上8點開球。對於急於止敗的勇士來說，這無疑是一場硬仗。