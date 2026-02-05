台灣藏壽司今（5）日起，菜單價格大改版！全新推出30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元，共有7種新價格盤子，最便宜售價30元起、投盤5盤最低150元抽扭蛋；搭配手機點餐累積消費200元抽獎，推薦三種價格盤子雙倍中獎機率必吃，《NOWNEWS今日新聞》整理鮪魚大腹降價10元、隱藏版划算吃法。爭鮮則推出好運盲盒30元一盤，這次沒有菜瓜布、開抽籤詩造型手機支架、超好玩造型筊杯吊飾爆紅，刮刮樂搶0.05錢金箔及百元折價券。
藏壽司：今30元起7種價格開吃！17款新菜單一覽
藏壽司表示，「為滿足不同年齡客群，提升顧客滿意度，藏壽司啟動菜單大改版」，今2月5日新增為30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元，共7種新價格壽司盤子，」總計17款新品上市。藏壽司表示：「原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比」。
《NOWNEWS今日新聞》整理藏壽司7種價格、17款新菜單：
紅字標示藏壽司新增5段價格盤子、黑色粗體字為全新上市17款新品菜色，整理給大家一次看懂。
◾️30元超值系列（新增）：「大切長鰭鮪魚（一貫）」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」、「黃瓜卷」4款平價美味。
◾️40元原有價格：「燒炙鮭魚肚握壽司」、「花枝」、「炙烤起司豬五花」、「蔥花鮪魚軍艦」等常態菜單。
◾️50元炙鮮系列（新增）：推薦親子友善熟食餐點，「大切星鰻握壽司（一貫）」、「大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」共6款，擴增消費族群。
◾️60元新品（新增）：粉絲敲碗成功推出熱銷「炸蝦天婦羅握壽司」，新增握壽司選擇。
◾️80元原有價格：「炙烤嚴選一本星鰻（一貫）」、「嚴選炙烤三貫」、「人氣鮭魚三貫」等常態人氣餐點。
◾️90元極盛系列（新增）：4款新品包括「鮪魚大腹（一貫）」，還有「炙烤鮪魚大腹（一貫）」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」，主打海中和牛黑鮪魚。
◾️100元盛宴系列（新增）：「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」2款黑盤。
提醒大家，藏壽司店內迴轉台上，今起將只會供應40元、80元兩種價格的商品，建議民眾可以多多利用手機點餐。而結帳計價方式，除了按下平板上的「結帳」鍵，等候店員至桌邊結帳；還將合併手機點餐系統之金額。
藏壽司：最低150元抽扭蛋！手機累積200元抽獎
藏壽司今開吃30元起新價格盤子，相當於打破過去均一價40元的傳統，以前吃完壽司可將盤子投入桌邊回收口，每投5盤就能啟動扭蛋動畫，至少要花200元（40元 x 5盤），才能有一次中獎機會。
現在藏壽司最便宜盤子售價為30元，變成最低只要花150元（30元 x 5盤）就能抽扭蛋；對比以前，相當於整體便宜50元就有機會開抽，體感上中獎扭蛋機率變高了。
藏壽司：隱藏版吃法！鮪魚大腹降價10元 雙倍中獎扭蛋機率曝
《NOWNEWS今日新聞》幫大家挖出現在藏壽司隱藏版吃法，隨著新價位菜單全新上市首賣的「鮪魚大腹（一貫）」，推出特惠價90元（原價100元），相當於「降價10元」好划算。
而且台灣藏壽司全門市導入手機點餐，還悄悄加碼抽獎次數！使用手機點餐藏壽司，新增價格為60元、80元、90元的商品，不只能參加手機累積消費200元抽獎、還加碼投盤一次，相當於「扭蛋遊戲雙倍玩」等同提升中獎扭蛋機率。
提醒大家，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。而30元、40元、50元商品是無法參與手機累積消費門檻的喔，但仍可以投盤；而100元商品雖無法投盤，但可以參與手機累積消費門檻。
幫大家用圖表條列整理，藏壽司2月5日新價格盤子／最新扭蛋機率規則一次看，投5盤扭蛋一次、手機點餐滿200元也抽獎一次，三種價位加碼累計又投盤。
另外，爭鮮迴轉壽司則開玩好運盲盒30元一盤，這次沒有菜瓜布、開抽好運籤詩造型手機支架、超好玩造型筊杯吊飾爆紅，刮刮樂搶0.05錢金箔及百元折價券。
《NOWNEWS今日新聞》開箱盤點爭鮮盲盒禮物陣容，開吃金箔乳酪蝦、黑糖鮮奶油泡芙、大橘大利，繼搞笑禮物鮪魚菜瓜布、鮭魚濕紙巾後，推出好運籤詩造型手機支架、超好玩造型筊杯吊飾爆紅；每盤售價30元都有刮刮樂抽最大獎0.05錢金箔及百元折價券。
資料來源：藏壽司、爭鮮
