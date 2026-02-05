2026年台北國際動漫節今（5）日於南港展覽館一館盛大開幕，首日就湧入大量人潮，上午10點開展，記者9點到場人潮已經滿到需要排到展覽館外，粗估排隊人數破萬人，場面相當壯觀。現場民眾也表示，自己從昨晚9點就先到現場排隊，已經排了13小時，就為了搶購心儀商品。官方預期今年參觀人潮可突破50萬人，創造2.5億商機。
🟡台北國際動漫節盛大登場！粉絲夜排13小時
台北國際動漫節今（5）日登場，活動自上午10點才開放入場，但現場人潮早已爆滿。《NOWNEWS》記者今早9點到場直擊，多個入口排隊人潮已經排到南港展覽館外，工作人員甚至舉起「入口停止排隊」標誌維持秩序。
排在出版社入口頭香的柳先生表示，昨（4）日晚間9點就到場排隊了，主要想要購買會場限定版本的小說，提早來排隊是因為考量人潮眾多，晚來變成進場還要繼續排隊。
且今年動漫節雖搶在春節前登場，不過沒拿到紅包錢也不影響買氣，昨晚12點就到場排隊的黃先生說，自己每年都會固定提前規劃動漫節預算，今年也特地拖著行李箱裝禦寒裝備，夜宿南港展覽館就是要搶當第一批入場的粉絲。他笑說：「儘量能早來就會早點來。
🟡台北國際動漫節活動會場人潮
🟡台北國際動漫節活動資訊
◾活動時間：2026/2/5（四）～2/9(一) 10:00~18:00
◾活動地點：南港展覽館一館；台北市南港區經貿二路 1 號 （捷運南港展覽館站1號出口）
◾門票資訊：全家門市、FamiTicket網站(可使用文化幣) 、電子票；展期票180元（2/5~2/9），全家門市、FamiTicket網站(可使用文化幣)、現場可購票
第14屆台北國際動漫節，2月5日至9日在南港一館熱情登場，展覽匯集超過100家廠商、約800個攤位共襄盛舉，將動漫產業不同凡響的創意及多元萬象的內容持續發威，參觀人潮可突破50萬人，創造約2.5億商機，並且超過40家廠商提供特定商品可使用文化幣折抵。2026台北國際動漫節活動資訊、門票價格、開幕舞台看這。
