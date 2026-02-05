牛奶是許多家庭的必需品，不少人會到超市買大瓶裝的經濟又實惠，《NOWNEWS今日新聞》整理出2026年全聯牛奶品牌推薦，獲得高聲量的包括初鹿、瑞穗、阿秀、崙背、六甲田莊等五大品牌，讓人不禁聯想到，最經典的牛奶廣告其實是26年前林鳳營找張艾嘉合作的，超洗腦台詞「家裡真的養了一頭牛欸」至今難忘，而品牌曾經歷頂新劣油事件，2019年再找張艾嘉回來拍廣告，試圖喚起消費者對20年前那口濃純香的集體記憶。
張艾嘉經典廣告難超越 家裡真的養了一頭牛
張艾嘉與林鳳營鮮乳的合作，在台灣廣告史上具有極高的指標性。這不僅僅是一個成功的產品代言，更建立了一套延續數十年的品牌美學，張艾嘉代言的廣告主要掀起了3大風潮。
首先她定義了鮮乳的標準「濃、醇、香」，在張艾嘉代言之前，台灣消費者對鮮乳的認知較為模糊，廣告中的台詞，搭配張艾嘉知性、優雅的口白，將這3個字成功植入觀眾記憶，廣告畫面也以純白色系作為背景，在家中舒適的喝著牛奶，讓喝鮮乳不再只是「補充營養」，而是一種「高品質生活」的象徵。
張艾嘉本身具備才女、導演、金馬影后的多重身分，她對代言產品的挑剔是出了名的，就因為如此，社會大眾也非常相信她的眼光，她賦予了原本屬於傳產性質的味全林鳳營一種人文溫度，使該品牌在很長一段時間內穩坐台灣鮮乳市佔率第一的寶座。
在2000年前後的廣告中，張艾嘉曾以一種「與觀眾對話」的方式進行溝通，廣告中細微的倒奶聲、玻璃杯碰撞聲，配合張艾嘉溫柔的嗓音說著：「聽聽看」、「家裡真的養了一頭牛欸」，這種強調聽覺感受的感官行銷，在當時是非常前衛且具辨識度的嘗試。
2014年頂新劣油事件爆發，林鳳營一度形象重挫，2019年品牌再次找回張艾嘉拍廣告，試圖喚起消費者對「20 年前那口濃純香」的集體記憶。這被行銷界視為一種「情感修復策略」，利用張艾嘉的形象來反轉品牌的負面爭議，厲害的是，經過這麼多年，歲月並沒有在張艾嘉身上留下痕跡，反而多了知性美，也成為一種話題。
