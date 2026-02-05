曾是電視醫療節目常客的網紅醫師「柚子醫師」陳木榮，去年揭露女兒在學校遭到霸凌，事發初期校方人員竟要求身為受害者的他們向全班道歉，基於保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，已於去年底辦轉學，目前她就讀的學校老師認真、同學友善，還驚吐照料她的過程中，曾需要背著她進急診室，還得強顏歡笑，對她說道：「爸爸可以背著妳一輩子。」
柚子醫師背女兒進急診室 感謝曾伸出援手的所有人
陳木榮的長文讓身為家長的人們看了都不忍，他提到女兒前後住院兩次，有一段時間完全無法行走，需要他背著進急診室，還在醫院裡每天抱著她去上廁所，雖然孩子有點重，但他抱得動。為了怕孩子心裡難過，陳木榮除了要她別擔心，強調她不能走路也沒關係，自己可以背她一輩子。
他表示女兒回到學校初期，走路仍不穩，還特地為她準備了拐杖備用，現在的環境裡，老師對她非常用心，同學也很願意照顧她。他也對於在那段最困難的時間，願意對他們伸出援手的每一所學校、每一位朋友與師長，由衷說聲感謝。
柚子醫師鼓勵女兒繼續善良 期盼不要有其他孩子受傷害
而當女兒心情心情不好時，陳木榮會鼓勵她：「真正的善良，是在保護好自己的前提下，仍然選擇成為善良的人。這一直都是妳最珍貴的特質，即使受傷了，我們也不要忘記，保有一顆善良的心。」他希望所有的苦難，就到此為止，希望不要再有其他孩子，經歷同樣的傷害。
網友看了他的發文，不敢相信霸凌事件發生後，學校竟然還要受害者道歉。也有人稱被他的「爸爸可以背妳一輩子」感動到掉眼淚，祝福他的女兒恢復健康，能夠開心、快樂長大，期望所有的孩童都能得到妥善的對待。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
資料來源：陳木榮臉書※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
