大S（徐熙媛）辭世滿一周年，韓國綜藝節目《名人生老病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）特別製作回顧專題，重新梳理她生命後期的健康歷程與情感故事，節目團隊為此專程飛抵台灣，停留3天試圖採訪丈夫具俊曄，盼能從第一視角拼湊她最後歲月的真實狀態，然而因具俊曄情緒長期處於極度哀傷之中，製作單位最終選擇放棄正式對談，僅以影像方式低調記錄他的生活與守候身影，畫面一播出便引發觀眾強烈情緒共鳴。節目組也透露，其實大S在嫁給具俊曄後身體已經十分虛弱，不僅吃不下也動不了，令外界難以想像。節目中揭露，大S其實在與具俊曄重新重逢、步入婚姻時，身體狀況就已明顯走下坡。主持人張度練在節目裡轉述訪談內容時指出，大S當時幾乎吃不下東西，也缺乏基本體力，連日常活動都相當吃力。大S與具俊曄這樣的狀態，與外界想像中新婚的幸福模樣形成強烈反差，也讓現場來賓與觀眾感到震驚與不捨，節目組強調並未刻意渲染，而是以冷靜敘事方式，呈現她長期承受的身體負擔。針對大S健康急速惡化的原因，節目邀請醫師李樂俊進行專業說明，他指出大S在懷第二胎期間曾發生癲癇發作，並同時出現妊娠毒血症的高風險症狀，加上原本就有心臟方面的基礎疾病，使得整體身體負荷遠超常人可承受範圍，這些狀況交織在一起，讓她在孕期與產後都處於極不穩定的狀態，也成為後續健康長期低落的重要原因。李樂俊進一步指出，當時為了保住性命醫療團隊只能選擇緊急剖腹產，這也是唯一可能挽救母子安全的方式，然而生產後的大S隨即陷入長達10天的昏迷，被醫界視為她健康狀態「急速惡化」的關鍵時間點，雖然大S後來甦醒，但身體元氣已大不如前，長期處於極度虛弱狀態，這段經歷也成為她人生後期難以逆轉的分水嶺。節目最後鏡頭回到具俊曄身上，製作單位透露婚後他幾乎把生活重心全放在照顧大S身上，每天親自準備餐點只希望能讓她多吃一口、恢復一點體力，即便大S離世後他仍維持相同習慣，天天煮菜帶到墓地，在用餐時靜靜望著她的照片，彷彿仍在陪伴她生活，這樣的畫面沒有過多旁白，卻讓不少觀眾紅了眼眶，也成為節目中最令人動容的一幕。