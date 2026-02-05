韓國超人氣男團ENHYPEN快閃來台，今（5）日晚上將出席Prada微風南山專門店開幕活動，不過並非7人全員到齊，SUNGHOON（朴成訓）目前人在巴黎時裝周，確定缺席，屆時只有HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力）6位成員亮相。他們確定現身微風南山後，從昨晚深夜開始，就有粉絲在店外排隊卡位，有人怕被前排擋視線，甚至自備梯子「準備爬高看偶像」，截至目前店外已聚集約5、600人，動線幾乎被人潮塞滿，也讓不少粉絲苦笑直呼「站哥、站姐真的不好當」。
ENHYPEN來台出席精品開幕 粉絲深夜卡位追星偶像
ENHYPEN此次行程為品牌活動快閃來台，稍早韓媒已公開送機畫面，確認僅有6位成員到場，包括HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力），朴成訓則因人在巴黎時裝周，未能隨團來台。
儘管未能全員合體台灣，粉絲追星熱度沒降溫，微風南山Prada店外從昨晚開始至今早就擠到近乎失控，截至目前至少已聚集600人，有人搬出梯子、有人直接帶椅子卡位，場面相當誇張，現場工作人員與保全也多次出面維持秩序，避免人潮外溢影響行人通道。
事實上，ENHYPEN與Prada早已有多次話題級合作經驗，去年2025年2月，梁禎元與金善禹曾為品牌快閃來台出席美妝活動，當時中山區店外一口氣擠進約1500名粉絲，追星盛況至今仍被討論；今年1月10日，ENHYPEN更是全員來台參加金唱片頒獎典禮，同樣吸引大批粉絲包圍。
謝欣穎爆復合王柏傑再露面 也成全場關注焦點
今天活動將於17：30正式開始，地點位在Prada微風南山專門店，同場還邀請謝欣穎、范少勳、林奕嵐出席，台灣演藝圈與韓流人氣齊聚，現場工作人員也已提前進行動線控管、圍起封鎖線，不過隨著活動時間逼近，場外人數仍持續增加，預料晚間人潮會突破千人。
此外，謝欣穎日前於2日與前男友王柏傑一同出席大S（徐熙媛）紀念碑揭幕活動，意外掀起外界討論兩人是否復合，今天勢必也會成為媒體追逐的焦點。
