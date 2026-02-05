我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐治平粉專小編突然PO出親吻照認愛。（圖／唐治平FB）

47歲演員唐治平在2024年6月經歷喪母之痛，他疑因精神狀態不佳，陸續爆出脫序行為，直到近期才漸漸步入正軌，回歸演藝圈。1日唐治平舉辦粉絲見面會，看起來氣色恢復許多，還在受訪時自稱單身。不料這句話意外引發他女友不滿，今（5）日，唐治平的粉專小編突然在FB發出跟唐治平的親吻照，自爆跟唐治平是情侶關係，但因對方不承認她身分，所以才會傷心公開。除此之外，小編還透露唐治平會對她動手，心寒表示自己還有驗傷單。唐治平在1日舉行粉絲見面會，氣色看起來明顯好轉，不過在受訪時，他透露目前感情狀態是單身，不料卻傷到了他的女友兼粉專小編的心，在今日於FB發出唐治平親她額頭的親密照，直接公開認愛，寫下：「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們」，火速引發熱議。不過小編突然的認愛，也讓部分網友擔心外界輿論會再刺激到唐治平，也認為唐治平可能是有所顧慮，才會先隱瞞感情狀態。但卻讓小編爆出更多事情，直言「身體有受傷」，讓網友都很驚訝，她還接著指出「小編有驗傷單」，透露自己有受到對方的暴力行為。不少人看到都勸小編離開唐治平，她也心寒表示：「我也不知他心在想什麼，不承認就算了，小編心寒後也可以換個情人」。不久後，小編再度發文感謝所有和自己說謝謝的人，「因為小編付出很多，但治平哥很少跟小編說謝謝，所以當你們說謝謝我，我還有點欣慰。小編這幾天心情也很低落，覺得把人看清楚，對的時間，設個停損點也好」，再度引發熱議。唐治平在1日粉絲見面會接受採訪時，透露自己目前可說是孤身一人，在台灣沒有什麼朋友，跟親戚也早就斷了聯絡。過年將近，他打算和在台北的清真寺認識的外國朋友相聚，至於感情狀態，唐治平說暫時沒想法，希望先以工作為重心，不料這段訪談卻意外傷害到女友小編，讓她直接曬照公開戀愛消息。