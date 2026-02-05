我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉向婕鞠躬致歉，她道歉的對象包括自己父母、徐巧芯以及徐巧芯的家人。（圖／記者劉松霖攝）

▲杜秉澄交保後首度出庭時主動受訪，抨擊徐巧芯繼續留在台灣政壇會造成重大災難。（圖／翻攝畫面，2025.2.4）

▲劉向婕回擊杜秉澄一再以徐巧芯為餌，把不相干的人拖進泥沼模糊自己的刑責，她無法認同，呼籲杜秉澄積極面對司法，（圖／記者劉松霖攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄涉嫌為詐團洗錢2701萬元，一審分別遭判10年、15年，夫婦倆羈押1年多才獲准交保，卻為了徐巧芯公然開戰，昨天（4日）杜秉澄出庭後受訪抨擊徐巧芯「」，，今天劉向婕首度出面回擊杜秉澄，呼籲杜秉澄好好面對司法，並；根據了解，劉向婕因法院裁定禁止她與杜秉澄接觸，但她堅持要離婚，寄離婚協議書過去，杜秉澄卻置之不理，她希望杜秉澄簽字，否則訴請離婚。劉向婕在律師楊尚訓陪同下，在高等法院門口開記者會，她對於自己與杜秉澄所涉案件造成司法與社會資源浪費特地道歉；杜秉澄指控徐巧芯的部分與事實不符，劉向婕說，所謂徐巧芯切割並非事實，她和杜秉澄收押禁見是將近兩年前的事，這段期間只能見到律師，律見當下有看守所人員，只能討論與案件有關的事項，律師無法與她討論與本案無關事項，何況是徐巧芯切割一事？劉向婕表示，她和杜秉澄的手機都遭查扣，交保後仍受到科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？杜秉澄所述不符羈押實情與現今科技監控，與事實不符。，她無法認同，各人造業各人擔，對於自己犯錯會坦然面對司法判決與社會公評，並且勸杜秉澄積極面對司法，切勿節外生枝；杜秉澄未能積極和解，誠摯面對司法爭議，劉向婕說她深感遺憾，呼籲杜秉澄理性面對，使本案法官感受到確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。劉向婕強調，劉向婕首度出面談論案情，也吐露心路歷程，她說因為誤信杜秉澄的話語，讓她的父母借出2千萬資金給杜秉澄無法取回；為了準備本案可能的賠償，