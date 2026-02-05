我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張震（左）在《幸福之路》與陳法拉（右）扮演夫妻，但彼此只拍了4天戲，他卻對她的專業表現印象深刻。（圖／甲上娛樂提供）

▲張震（左）在《幸福之路》飾演寵愛女兒的爸爸，被稱是「女兒傻瓜」，卻讓觀眾感動。（圖／甲上娛樂提供）

張震第2度奪下金馬獎影帝的《幸福之路》贏得觀眾好評，片中他情緒一秒切換的細膩眼神被大讚是神級表演，曾在漫威大片《尚氣與十環傳奇》和梁朝偉搭配的陳法拉，在片中演他妻子，彼此只對了4天戲，讓他直呼：「意猶未盡。」他在片中變成寵女無極限的「女兒傻瓜」，雖然拍攝時冒著零下低溫差點凍僵，溫柔語氣讓觀眾被征服，不少人感動表示：「好想回家抱緊爸爸！」《幸福之路》口碑持續延燒，獲張鈞甯、曾寶儀、鄭怡、田中千繪、曾少宗、石知田、方序中等名人一致盛讚。片中張震飾演在異鄉打拚的外送員，短短48小時內接連遭逢人生重擊，卻仍為最愛的女兒苦撐不倒，情緒迅速切換，讓觀眾嘆服。他拍攝時碰上紐約零下低溫，僅穿單薄外套長時間待在街頭，還時常下雨或下雪，拍上一整天，幾乎快要凍僵。《幸福之路》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓擔任製片，《尚氣》中飾演梁朝偉妻子的陳法拉，這回也來助陣，扮演張震久別重逢的太太，雖然只拍了4天，仍親自到片場與張震在電話上對戲，幫助他的情緒堆疊，令張震印象深刻，表示很希望有機會再度攜手，導演勞埃德李崔也感激表示：「陳法拉飾演的角色是一家人的核心，有了她的加入讓電影更有深度。」對於在寒冬的紐約拍戲、每天在外站滿8小時，張震認為不只演員，整個劇組都極為艱辛，也讓拍攝過程成為難忘的記憶。他為貼近角色狀態，開拍前每天跑步瘦身，歷經風霜的模樣連紐約當地的外送員都以為他是「自己人」，還會來關心他的狀態，雖然溫暖卻會妨礙片子攝製，他只有婉謝他們的好意。有觀眾將《幸福之路》比擬為21世紀當代版《單車失竊記》，認為跨越70年，底層父親的困境依然存在，張震也被讚成功擺脫過往帥氣形象，演出一位在資本壓力下無奈卻仍拚命守護家庭的父親，真摯情感令人動容。曾旅居多倫多15年的民歌天后鄭怡，則對冰天雪地場景有強烈的共鳴，說道：「只要夠勇敢，生命一定可以找到出口，絕望也可逢生。」片子仍在全台熱映中。