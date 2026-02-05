韓國當紅男團ENHYPEN就算沒有7人到齊，對台灣粉絲的號召力仍然驚人！今（5）日傍晚他們出席Prada微風南山專門店開幕活動，不少人從昨晚開始卡位，剛在現場共聚集超過千人，還有擠不進微風南山內部的大批人群在外面排了好幾圈。當大家一看到偶像們出現或是講話，就發出高分貝尖叫聲，這一次成員共來了6位，SUNGHOON（朴成訓）並未同行。
ENHYPEN現身力挺PRADA新店 上千粉絲高分貝尖叫
去年ENHYPEN中的梁禎元與金善禹曾為Prada來台出席美妝活動，中山區的店外曾湧入約1500名粉絲，盛況還讓人印象深刻，時隔一年，他們今天共有HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力）等6位成員來台，陣容更加浩大，粉絲更加瘋狂，聽到他們對著大家講中文「謝謝」，尖叫聲的分貝大到無法忽略。
ENHYPEN眾成員都穿上最新一季的PRADA男裝，各個帥氣有型，他們也對身上的大衣、褲子款式和顏色搭配都非常滿意，認為簡約卻高雅、大方，至於粉絲們當然覺得他們怎麼打扮都搶眼，不時發出讚嘆的尖叫聲，當主持人問到是不是很適合他們，粉絲大聲歡呼，做了最好的回答。
ENHYPEN承諾會有更多活動 感謝粉絲熱情支持
提到身為PRADA的品牌大使，ENHYPEN稱合作以來感覺到這一個很能給大家支持的家庭，非常榮幸。看到粉絲這麼早就來等他們、想要親眼見到他們，ENHYPEN非常感動也很感謝大家，稱今後會更努力，也會有更多的活動帶給喜愛他們的樂迷。
今天作為微風南山PRADA專門店開幕嘉賓的除了ENHYPEN外，還有近日與舊愛王柏傑一同出席大S（徐熙媛）紀念碑揭幕活動，引發外界好奇兩人是否復合的謝欣穎，還有分別獲得過金馬獎與金鐘獎的范少勳、林奕嵐，每個人都穿上最新一季的PRADA產品，展現搶眼迷人的丰采。
