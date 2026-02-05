我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹恩惠出道約27年，以《宮野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》等電視劇紅遍全亞洲。（圖／尹恩惠微博）

▲尹恩惠出席時尚活動，兩邊蘋果肌出現奇怪陰影，遭粉絲質疑過度整型。（圖／圈少爺微博）

韓星尹恩惠早年以女團發跡，後來轉戰戲劇圈，以劇集《宮野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》紅遍全亞洲，現年41歲的她保養得宜，有「九頭身女神」封號。尹恩惠近日出席公開活動，雙頰出現詭異陰影，粉絲質疑她整型過度，引發議論。尹恩惠受邀出席首爾時裝周，她一頭長直髮披肩，穿雙排扣長版皮外套，內搭蕾絲滾邊的黑色洋裝，下擺還設計網狀鏤空，讓長腿若隱若現，不過沒修圖、無濾鏡的現場影片，可見女神兩邊的蘋果肌出現不明凹陷痕跡，看上去不太自然。影片曝光後，大批粉絲留言：「臉太不平整了」、「韓國醫美不是很發達嗎？怎麼她臉這麼垂了」、「是不是填了東西」、「我的天！太嚇人了」、「變了好多」、「我都沒認出來！」然而，也有粉絲幫尹恩惠緩頰，認為她已經40多歲，狀態已經維持得非常好。尹恩惠過去分享自己的保養方式，以簡單、自然為主，強調透過飲食控制與日常按摩來維持凍齡狀態，她經常實行間歇性斷食，如12:12模式（12小時進食、12小時禁食），並每天喝2.5公升水促進代謝，還會早起空腹攝取橄欖油幫助腸道潤滑與排便。此外，尹恩惠愛喝蘋果醋加牛奶代替咖啡，改善睡眠並抗老化，搭配低GI飲食避免血糖波動，10天內可瘦7公斤且不復胖。尹恩惠每天還會用刮痧板按摩臉部10分鐘，緊緻肌膚、拉提輪廓並促進循環，也會按摩肩頸與頭皮改善氣血，她另外做後頸泡沫滾輪按摩10-15分鐘防臉腫，並練習臉部瑜伽如仰頭嘟嘴消頸紋，睡覺時改用正躺枕頭減少皺紋生成。